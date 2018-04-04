ساقية الصاوي تستقبل «أولاد حارتنا للفلكور والتراث» 17 أبريل

تستقبل ساقية الصاوي، الثلاثاء المقبل 17 أبريل، فرقة أولاد حارتنا للفلكور والتراث، لتقديم مجموعة من أغاني التراث والفلكور المصري بمجموعة من الآلات الشرقية والشعبية.



وقال أحمد مصطفى الحديري، مؤسس الفرقة الفنية، لـ«الدستور» إن أولاد حارتنا مكوّنة من مجموعة من الفنانين الشباب المتميزين في مقدمتهم آدم سعد، مصطفي الريان، هدي الحديري، أسماء الشوربجي، تيتو، نور، مروة مجدي، وعبدالله سيد.



وأضاف قائد الفرقة أن هذه هي أولى حفلاتهم في ساقية الصاوي يعقبها حفلات متنوعة؛ لتقديم مجموعة من الأغاني فلكورية من التراث المصري الذي يتشوّق الجمهور لسماعه.