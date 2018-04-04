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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:52 م

ساقية الصاوي تستقبل «أولاد حارتنا للفلكور والتراث» 17 أبريل

أحمد مصطفي الحديري
أحمد مصطفي الحديري
مصطفى الجنيدي
dostor.org/2117593

تستقبل ساقية الصاوي، الثلاثاء المقبل 17 أبريل، فرقة أولاد حارتنا للفلكور والتراث، لتقديم مجموعة من أغاني التراث والفلكور المصري بمجموعة من الآلات الشرقية والشعبية.

وقال أحمد مصطفى الحديري، مؤسس الفرقة الفنية، لـ«الدستور» إن أولاد حارتنا مكوّنة من مجموعة من الفنانين الشباب المتميزين في مقدمتهم آدم سعد، مصطفي الريان، هدي الحديري، أسماء الشوربجي، تيتو، نور، مروة مجدي، وعبدالله سيد.

وأضاف قائد الفرقة أن هذه هي أولى حفلاتهم في ساقية الصاوي يعقبها حفلات متنوعة؛ لتقديم مجموعة من الأغاني فلكورية من التراث المصري الذي يتشوّق الجمهور لسماعه.

ساقية الصاوي تستقبل «أولاد حارتنا للفلكور والتراث» 17 أبريل
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