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الخميس 05/أبريل/2018 - 12:28 ص

تفاصيل مقتل موظف بالكهرباء على يد زوجته ونجلها بالمنوفية

المتهمة بعد القبض
المتهمة بعد القبض عليها
المنوفية_ عاشور أبو سالم
dostor.org/2117592

تمكنت مباحث المنوفية، من كشف غموض مقتل موظف بالكهرباء بقرية الكوادر بمركز أشمون، عقب بلاغ من زوجته باقتحام منتقبة لمنزلهم وقتل زوجها ليلا، حيث تبين أنها وراء ارتكاب الواقعة بالاتفاق مع نجلها من زوجها السابق، وذلك عقب زواجها من المجنى عليه بـ٣ أشهر لادعائه أنه من أصحاب الأملاك وفوجئت أنه متعثر ماليا.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي بتلقيه بلاغا من «ن.ا.خ» ٤٠ سنة ربة منزل بمقتل زوجها «ف.ف.ع» ٦٠ سنة موظف بشركة الكهرباء.

وبسؤالها أكدت أنهم متزوجين حديثا منذ ٣ أشهر ومقيمين بشقة مستأجرة بالقرية، موضحة أنها فوجئت فجر اليوم بطرق الأبواب، وفتحت الباب وفوجئت بسيدة منتقبة تضربها علي رأسها وفقدت وعيها وعندما فاقت وجدت زوجها مقتولا.

وبتشكيل فريق بحث ومناقشة المبلغة اعترفت بارتكابها الواقعة بمشاركة نجلها، نظرا لزواجها في يناير الماضي من المجني عليه، وادعائه أنه من أصحاب الأملاك، وتبين بعد الزواج أنه متعثر ماليا وحدثت خلافات بينهم قررت على إثرها الانتقام منه.

واتفقت مع نجلها علي الحضور ليلا عقب استغراق المجني عليه في النوم، وتعدوا عليه بآلة حادة قطعة حديدية علي رأسه، وقامت برطم رأسها في الحائط ادعاء أن مجهولين تعدوا عليها وقتلوا زوجها.

وتم ضبط المتهم الثاني واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع والدته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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