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الخميس 05/أبريل/2018 - 07:04 ص

«الأكزيما».. اعرف كل حاجة عن المرض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسلام جمال
dostor.org/2117588

تنتشر بين عمال المصانع، والذين يرتدون دائمًا أحذية «السفتي»، أو من يتعاملون مع المواد الكميائية، الكثير من الأمراض الجلدية، والتي من بينها «الأكزيما».

وقدم موقع «medical news today» الطبي، عددًا من المعلومات التي تهم هؤلاء العمال في الحد من الإصابة وطرق علاج المرض.

و«الأكزيما» هي عبارة عن التهاب يصيب الجلد، حيث أكدت أخر الإحصائيات أن الملايين من البالغين والاطفال حول العالم مصابين به.

وتتمثل الأعراض في الأحمرار، وانتفاخ بالجلد، وجفاف، وتقشير بالجلد، وحكه شديدة، وأحيانًا تتسبب الحكه في نزيف بالجلد.

وأوضح الأطباء، أن «الأكزيما»، يمكن أن يصاب بها الشخص عن طريق الوراثه من أحد الوالدين، حيث أكدت بعض الدراسات أن هذا وارد بنسبة 80 في المائة.

ومن الأسباب التوتر الزائد عن الحد، والتدخين، بالإضافة إلى التعامل مع المواد الكميائية الضارة والتي تتسبب في ترك أثار بالجلد.

ويعتمد علاج «الأكزيما»، على نوعها وشدة الحالة، فـ«أكزيما اليد» تختلف عن «أكزيما الأرجل»، وأوضح الأطباء أن الأطعمة الغنية بـ«أوميجا3» تساعد في تخفيف الأعراض.

ويشتمل علاج الجسم على التبخير، كما يطبق أيضا التنظيف عند الحاجة، وتستغرق العملية مابين 30-45 دقيقة وتحدث تحت إشراف طبي.

وتعتمد الوقاية من مرض «الأكزيما»، في تجنب التغيرات الحادة في درجات الحرارة أو درجة الرطوبة، بالإضافة إلى تجنب التعرق المفرط، وتخفيف الضغط النفسي والتوتر، واستخدام أدوات تنظيف خاصة.

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