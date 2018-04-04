غدا.. جلسة مفاوضات سد النهضة في الخرطوم

تنطلق بالعاصمة السودانية الخرطوم، غدا الخميس، جلسة المفاوضات التُساعية لبحث الآثار السلبية لبناء سد النهضة الإثيوبي، بحضور وزراء الرى والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات فى الدول الثلاث، عقب تأجيل الاجتماع بعد الاضطرابات التى حدثت فى إثيوبيا واستقالة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، وتعيين أبي أحمد بديلا.



يأتي ذلك في أعقاب فشل اجتماعات للجنة الوطنية الثلاثية لبحث آثار بناء السد، خاصة فى ظل إصرار إثيوبيا والسودان على مخالفة مستندات التعاقد، والتي تنص على سبيل المثال علي أن أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي بدون سد النهضة.



كشفت مصادر لـ«الدستور»، أنه لن يتم التطرق لمناقشة موعد إصدار التقريبر الاستهلالي الخاص بالآثار السلبيىة لبناء السد على مصر، وسيتم مناقشة الأضرار البيئية المتوقعة منه فقط ورفع ما سيتم إلى رؤساء الدول الثلاث.

