حي العجوزة يزيل «شادر» بسور نادي الزمالك النهري
وجَّه اللواء جمال الشبكشي، رئيس حي العجوزة، بشن حملة مكثفة بشوارع الحي اليوم.
وأسفرت الحملة عن إزالة شادر من القماش مخالف بسور نادي الزمالك النهري بشارع كورنيش النيل بالعجوزة.
وجَّه اللواء جمال الشبكشي، رئيس حي العجوزة، بشن حملة مكثفة بشوارع الحي اليوم.
وأسفرت الحملة عن إزالة شادر من القماش مخالف بسور نادي الزمالك النهري بشارع كورنيش النيل بالعجوزة.
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