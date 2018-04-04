عاجل.. مصرع 5 وإصابة 3 في حادث تصادم بسوهاج

أعلنت وزارة الصحة، ‏مساء يوم الأربعاء، ‏وفاة 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين حتى الآن إثر تصادم أتوبيسين بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث تمَّ الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيات ‏الهلال للتأمين الصحي وأخميم المركزي.



وأشار إلى أنَّ الإصابات تراوحت ما بين جروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتًا إلى أنَّ جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.

