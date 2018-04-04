القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
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الأبراج اليوم
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:24 م

6 أبراج ترفع شعار «المال ينتصر على الحب»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
إسلام جمال
dostor.org/2117579

يسعى الكثيرون للحصول على المال والحب، في وقت واحد، ولكن لا تنطبق هذه المقولة على بعض الأشخاص، فالبعض يسعى للحصول على المال على حساب الحب، حيث تنطبق على صفات بعض الأبراج.

ـ «الميزان».. من الأبراج التي يمكن أن تتغاضى عن الحصول على الحب مقابل المال.

ـ «الحمل».. من صفاته الاستقلالية والاعتماد على النفس، الأمر الذي يدفعه للسعي وراء المال وليس الحب.

ـ «الثور».. من الأبراج التي تسعى لتحقيق أهدافهم والتي تتمثل في الحصول على الماديات.

ـ «الأسد».. يجمع الأسد أحيانا بين عملين، وذلك لتغطية احتياجاته المادية، لذا يمكن أن يؤثر ذلك على حياته العاطفية.

ـ «العقرب».. من الأبراج التي تسعى إلى التملك، لذا من أكثر الشخصيات التي تحظى بامتلاك العقارات.

«الجدي».. من الأبراج العملية التي تحب العمل، الأمر الذي يجعلها تتغاضى عن بذل مجهود في البحث عن الحب.

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