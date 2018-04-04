بالفيديو.. اعتصام عاملين بقناة الشرق الإخوانية.. وأيمن نور يحتجزهم بـ«البودي جارد»

احتجز أمن قناة الشرق الإخوانية، المملوكة للهارب أيمن نور، مساء اليوم، مجموعة من المذيعين والموظفين، الذي بدأوا اعتصاما مفتوحا داخل مقر القناة التي تبث من تركيا، احتجاجا على قرارات فصلهم.

وبث مجموعة من العاملين في قناة الشرق الإخوانية، مساء اليوم، فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طالبوا خلاله بالإفراج عن الشباب المحتجزين، مهددين بالاتصال بالشرطة التركية.



وقال أحد العاملين ويدعى خالد: "مش خارجين.. بيحاولوا يخرجونا بالعافية، وقافلين القناة ورافضين بقية الناس تدخل".



