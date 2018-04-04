«تجارة الإسكندرية» تفتتح محاكاة البورصة المصرية (صور)

افتتح الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، والدكتور أيمن شتيوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعظيم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأربعاء، قاعة نموذج محاكاة البورصة وقام بتكريم أعضاء هيئة التدريس ورواد الكلية والهيئة المعاونة منذ نشأتها وحتى الآن بحضور عمداء الكليات ونواب مجلس الشعب ورؤساء مجالس إدارة الشركات، وذلك في اليوم الرابع لاحتفالات اليوبيل الماسي لكلية التجارة جامعة الإسكندرية.



وألقى الدكتور السيد الصيفي كلمة ذكر فيها فضل أعضاء هيئة التدريس وقامات كلية التجارة الذين منهم وزراء وعلماء ومحافظون ورؤساء جامعات وعمداء الذين لهم بصمات واضحة في تاريخ الكلية وإضافات رائعة في تاريخ مصر.



كما ذكر أن خريجي الكلية هم الذين قاموا برد الجميل للكلية وأساتذتها بمشاركتهم في احتفالاتها في اليوبيل الماسي.

