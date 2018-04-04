عاجل.. سقوط ثالث مقاتلة للجيش الأمريكي خلال يومين واختفاء طيارين

تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية، طراز "إف -16 "- اليوم- فى قاعدة نيليس الجوية، خارج لاس فيجاس- وفقا لما ذكره مسئولو وزارة الدفاع-.



وقالت قناة "فوكس نيوز"- نقلا عن مسئولي الوزارة- إن وضع الطيار أو الطيارين على متن المقاتلة ليس معلوما حتى الآن.



وأشارت القناة إلى أن الطائرة تحطمت في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا، خلال التدريب الروتيني في ولاية نيفادا؛ للاختبار والتدريب، فيما تواجد مسئولو الطوارئ والإنقاذ الذين ما زالوا في موقع سقوط المقاتلة.



ويعتبر الحادث هو الثالث الذي تتحطم فيه طائرة عسكرية أمريكية- منذ أمس-؛ عندما تحطمت مروحية تابعة لقوات مشاة البحرية طراز CH-53E خلال تدريبات في كاليفورنيا على طول الحدود مع المكسيك؛ مما أسفر عن مقتل 4 من أفراد الطاقم.



وتحطمت- أمس- أيضًا، طائرة مشاة البحرية الأمريكية طراز "إف - 8 بي هارير" النفاثة، في دولة جيبوتي شرق إفريقيا خلال التدريبات، لكن حالة الطيار مستقرة.