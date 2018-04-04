طمع التماسيح يتسبب في نجاة «مسطول» بعد قفزه في بِرْكَتهم

نجا شاب مخمور، من موت محقق،؛ بعد أن قفز إلى بركة ضخمة بها تماسيح، حيث نجح العديد من الأفراد في إخراجه من بين أنياب الحيوانات المفترسة التي قطعت يده فقط والتهمتها.



وكان "كولين ميلر" البالغ من العمر 21 عاما، في حالة سكر شديد، حينما حضر حفل زفاف نظمته شركة فيكتوريا فولز لتخمير المشروبات الكحولية في زامبيا، وبشكل مفاجئ لا يمكن تفسيره؛ قفز إلى حوض التماسيح الموجود في فناء الشركة- وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم-.



وبمجرد أن قفز الشاب الثمل إلى البركة التي يتواجد بها 3 تماسيح؛ أسرعوا إليه لالتهامه، وقطع أحدهم ذراعه، وللمفارقة فإن نجاة الشاب كانت بسبب تنازع تماسيح على "الذراع" وتركهم لباقي الجسد؛ مما سمح للأفراد الموجودين بالحفل في سرعة إنقاذه.