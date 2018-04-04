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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:04 م

3125 رأس إبل قادمة من السودان إلى أسوان

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أسوان _إسراء توفيق
dostor.org/2117570

استقبل الحجر البيطري في مدينة أبو سمبل في أسوان، شحنة جديدة من الإبل قادمة من دولة السودان عبر ميناء أرقين البري، على الحدود الجنوبية، بلغت 3125 رأس إبل، بينما كانت الأسابيع الماضية الأعداد مرتفعة حيث وصلت بعض الشحنات إلى 4556 رأس إبل.

ويشير ذلك إلى تراجع أعداد الإبل الوافدة من السودان إلى محافظة أسوان، مرة أخرى بعد تحسنها تدريجيًا خلال الأسابيع الماضية، بسبب انخفاض سعر اللحوم البلدي في أسواق أسوان وحسب عرض وطلب السوق.

ويفرج الحجر البيطري، اليوم الأربعاء عن شحنة الإبل بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاه تلك الشحنات القادمة من السودان قبل دخولها إلى أسوان، وكشف عليها والتأكد من خلوها من أي أمراض، من خلال سحب عينات من الجمال، وعقب التأكد من انطباق الشروط البيطرية المصرية عليها.

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