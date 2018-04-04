دراسة: 9% من النساء يشاهدن الأفلام الإباحية يوميًا

كشفت دراسة استقصائية جديدة، أن أكثر من نصف النساء يشاهدن الفيديوهات الإباحية بمفردهن، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



وأكد الباحثون، أن أكثر من 55 في المائة من النساء يشاهدن مقاطع فيديو ذات محتوى جنسي بمفردهم على الأقل مرة في الشهر - مع نسبة 40 في المائة أخرى يعترفن بمشاهدتها أسبوعيًا.



وأوضح الباحثون، أن 9 ٪ من النساء يشاهدن الأفلام الإباحية كل يوم، وذلك استنادًا منهم لعدد من بيانات الزائرين لهذه المواقع.



وفي كثير من الأحيان ينظر إليها على أنها متعة مختصرة للرجال، ولكن في هذه الدراسة أثبتت العكس، حيث تتساوى النساء مع الرجال.



وأشار الباحثون، إلى أن نسبة كبيرة من النساء بلغت 96 في المائة، شاهدن الأفلام الإباحية مع أزواجهم، حيث ادعى 58 في المائة أنه كان له تأثير إيجابي على حياتهن الجنسية.



وتفضل غالبية النساء مشاهدة الأفلام الإباحية بنسبة 73 في المائة مع الأزواج، حيث يرون أن ذلك يساعد في تحسين حياتهم الجنسية.