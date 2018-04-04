خاص.. بشرى بنت عادل إمام في «عوالم خفية»

تشارك الفنانة بشرى في المسلسل الدرامي «عوالم خفية» الذي يشارك في بطولته الزعيم عادل إمام خلال المارثون الرمضاني.



وعلم «الدستور» أن بشرى تجسد خلال أحداث المسلسل دور ابنة الزعيم، وتجمعها علاقة عاطفية بالفنان أحمد وفيق ليجمعهما عش الزوجية في النهاية.



«عوالم خفية» يشهد للمرة الأولى تعاون عادل إمام مع ابنه رامي إمام كمنتج مع شركة "ماجنوم"، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان.



ويشارك في بطولته مي سليم وهبة مجدي، وصلاح عبد الله، وفتحي عبد الوهاب، ونور قدري، ومحمود حجازي، وأسامة عباس.