مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يمنح «نزوة» شهادة مشاركة (صور)

منحت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثالثة العرض المسرحي التونسي «نزوة» شهادة مشاركة، عقب عرضه اليوم بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب، والمخرج الكبير عصام السيد، والفنانة مروة عبدالمنعم، والناقدين محمد الروبي ومحمد بهجت، والمخرج المسرحي الكبير ناصر عبدالمنعم.



«نزوة» عرض مسرحي يعتمد على لغة الجسد والتعبير الحركي أكثر من الحوار المنطوق، وينتمي إلى المسرح الطقسي ويطرح بشكل حركي المجال الإشكالي للحقيقة، في إطار السعي المتواصل للإنسان لبلوغ الحقيقة كمثل أعلى لكل معرفة أو بحث نظري وغاية اسمى لكل سلوك عملي فالحقيقة مفهوم غامض وملتبس.



«نزوة» يقدّم بدعم من وزارة الشئون الثقافية في تونس، ومن إخراج أشرف بن الحاج مبارك، وأداء نورهان بوزيان، نزلي فريال قلال، ومريم الصباح وشرف الدين التوريتي ومهدي بالحاج وأشرف بن الحاج مبارك، ويعزف على الكمان في العرض نضال المختار وصوت كرامة الصيادي، وإضاءة محمد علي خليفة، وملابس سليم الفقيه.