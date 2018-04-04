«شي جين بينج الطريق إلى القمة».. مسيرة دولة تجسدت في شخص

صدر حديثاُ كتاب «شي جين بينج.. الطريق إلى القمة» للدكتور عماد الأزرق، الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الصينية، في طبعته الأولى، عن بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية.



ويتكون الكتاب في 231 صفحة، ويحتوي على صورًا للرئيس الصيني «شي جين بينج» في مواقف ولقطات مختلفة ورغم كونه كتابًا للسيرة الذاتية الخاصة بالزعيم الصيني، لكنه تعرض للكثير من علامات النهضة الصينية، وكيف استطاعت الصين بمنتهى الفاعلية والنجاح القضاء على ثالوث الفقر والفساد والتلوث البيئي والكتاب يمكن وصفه بأنه يتعرض لمسيرة دولة كبرى في سيرة شخصية ناجحة.



ويقع الكتاب في أربعة أبواب بالإضافة إلى ملحقين هما «وثيقة السياسة الخارجية الصينية تجاه الدول العربية» و«نص خطاب الرئيس شي جين بينج بجامعة الدول العربية» أما الباب الأول فيتعرض فيه الكاتب لسيرة الزعيم شي جين بينج ومسيرة صعوده وترقيه ونجاحه المبهر وعوامل تكوينه والبيئة التي تأثر بها ثم يتحدث عن سماته الشخصية التي أهلته للنجاح في إدارة دولة كبرى ينتمي سكانها لأكثر من 56 قومية في بلد يعد الأكبر على مستوى العالم من حيث تعداد مواطنيه، أما الباب الثاني فيتحدث عن محاربة الصين لمعوقات التقدم ومكافحتها للفساد فقد أدركت أن تأجيل الحرب على الفساد والمفسدين ساهم بشكل أساسي في انهيار الاتحاد السوفيتي، لذلك وعت الدرس وعملت على حرب الفساد بضراوة، ويتحدث الباب الثاني كذلك عن مكافحة الصين للفقر وهي الدولة التي خلقت معجزة في هذا المجال وانتشلت غالبية سكانها من خط الفقر، كما أنها حاربت تلوث البيئة ونجحت والمؤلف بهذا يعطي دروسًا للدولة حتى تستفيد من التجربة الصينية وللشباب حتى يتأسوا بالزعيم الناجح الجاد القادر على الضبط والإدارة.



ويتحدث الباب الثالث عن ولع الصين بفكرة الابتكار وتشجيعها للمخترعين حتى أن ثلث براءات الاختراع في العالم هي للصينيين كما يتكلم عن القدرات العسكرية لدولة قوية متفوقة، وقد خصص الباب الرابع للحديث عن علاقات الصين الدولية ومحددات ومبادئ سياستها الخارجية وما لها من جهود ومبادرات في مجال التعاون الدولي وعلاقاتاها مع الدول العربية ودول الجوار وأيضًا علاقتها بالولايات المتحدة.



ويقدم المؤلف لكتابه بهذه المقولة «الصين عملاق نائم فلا توقظوه»، ولهذه العبارة عدة دلالات فأولًا تتمتع الصين بحضارة عريقة تمتد عبر عصور طويلة من تاريخ البشرية وثانيًا يوجد بها نحو خمس سكان العالم حيث بلغ عدد سكانها عام 2017 حوالي 1.4 مليار نسمة وثالثًا نهضتها الاقتصادية متسارعة في شتى المجالات، وخاصة التكنولوجيا ورابعًا يتزايد وزنها بقوة في العلاقات الدولية وخامسًا وهو مهم جدًا أنها استطاعت أن تتجاوز مرحلة الانكسار والهزائم العسكرية والمعاهدات المهينة التي فرضت عليها في القرن التاسع عشر وهي الآن بصدد إحياء طريق الحرير الذي تعتزم انشاءه ويربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا بتكلفة تبلغ 47 مليار دولار أمريكي ويمر عبر 56 دولة.



والصين حسب المؤلف بلد متميز في اختيار قياداته حيث يمثل نموذج اختيار القادة هناك خصوصية مستقلة تعتمد على ثلاث ميزات أساسية فكرية واجتماعية وأخلاقية والمرشح الذي تنطبق عليه هذه الصفات يكون الأوفر حظًا في تولي قيادة البلاد كما أن هناك ميزة أخرى في تجربة القيادة الصينية تقوم على تدريب مسبق لسبعة ملايين من الكوادر على مستوى الإدارات والمحافظات والوزارات، ويتطلب الوصول إلى عضوية اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والمؤلفة من سبعة أعضاء منتخبين المرور بمراحل عدة آخرها تولي منصب أمين عام الحزب لمقاطعتين في البلاد على الأقل فالنظام الصيني يخطط للمستقبل وللأجيال القادمة من خلال مسارين هما موقع الصين وقادتها المتميزون.



أما عن الرئيس الصيني شي جين بينج فقد ولد في يونيو عام 1953 في فو بينج بمقاطعة شن شي شمال غربي الصين وينتمي إلى قومية هان وانضم إلى القوى العاملة في يناير عام 1969 قبل أن يبلغ السادسة عشر من عمره وانضم للحزب الشيوعي الصيني في يناير 1974 وتخرج من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تسينجهوا وتخصص في النظرية الماركسية والتعليم السياسي والأيديولوجي وأكمل المسيرة العلمية عقب التخرج بحصوله على درجة الدكتوراه في القانون أثناء عمله ويتسم بالثراء الفكري والتمسك الشديد بمنظومة القيم والأخلاق والمهارة في القيادة مع النجاح في التواصل والإحساس بالآخرين والحزم والانضباط والثقة بالنفس والتواضع والنزاهة والشفافية وشمول الرؤية وتكاملها والإيمان بالعلم والتمسك بالثوابت والجدية في العمل مع الواقعية واحترام القانون والقدرة على التحليل.



الدكتور عماد الأزرق يعمل في وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» بمكتب القاهرة منذ عام 2008 وحاصل على الدراسات العليا في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم اللسياسية بجامعة القاهرة وله العديد من الأبحاث والدراسات في الشأن الصيني وبخاصة في مجال العلاقات العربية الصينية وهو عضو فخري بغرفة التجارة المصرية الصينية.