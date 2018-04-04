الصحة توفر سيارات لعلاج «فيروس سي» في سمالوط بالمجان

قال النائب الدكتور سمير رشاد أبوطالب، عن دائرة سمالوط بالمنيا ومنسق ائتلاف دعم مصر، إن وزارة الصحة وفرت سيارات بجوار المركز الطبي، مجهزة؛ للعلاج من "فيروس سي" وصرف الدواء مجانا في نفس اليوم.



وأكد "أبوطالب" أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية الحكم في مصر؛ وضع عدة أهداف لتنميتها، يأتي أولها صحة المصريين، خاصة بعد انتشار العديد من الأمراض المزمنة على مدار السنوات الماضية نتيجة سوء إدارة الملف بالبلاد.



وأضاف أن القضاء على "فيروس سى"- الذى يعانى كثير من أبناء الشعب المصري منه- كان من أهم ملفات الصحة التى تم طرحها منذ بداية حكم الرئيس.