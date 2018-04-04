تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

قامت عائلة رجل أعمال شاب، بتزيين ابنهم بكميات ضخمة من الذهب ونقعه في الخمر، بعد قتله على يد إحدى العصابات الخطرة بالبلاد.



وقتل شيران سوخيدو (33 عاما)، قطب العقارات وتاجر السيارات، بالرصاص؛ إثر إطلاق نار عليه خارج منزل والد زوجته، في دولة ترينيداد وتوباجو- الأسبوع الماضي-، وذلك حسب ما رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها اليوم.



وتم نقع جثة الشاب في الشمبانيا، ثم وضعه في نعش ذهبي، حيث كان مرتديا لمجوهرات وذهب تقدر قيمتها بـ100 ألف دولار، وبعد ذلك تم حرقها وجمع رماده؛ للاحتفاظ به.



وقالت الصحيفة، إنه تم أخذ جثمان المليونير الشاب، إلى محرقة، في سيارة طراز "بنتلي" تبلغ قيمتها 150 ألف دولار.



وأشارت إلى أنه يعتقد "أن مجوهراته أُزيلت من على جسده قبل حرقه"، فيما تحقق الشرطة في وجود صلات عائلية محتملة وراء وفاة سوخيدو.



وقال أحد ضباط الشرطة أيضا إن أعضاء عصابة راستا سيتي كانوا يخططون لقتله قبل سنوات، رغم أن سوخيدو كانت تحت حماية عصابة منافسة.



وبعد يومين من مقتل سوخيدو، نُقلت زوجته "راشيل" إلى المستشفى، للعلاج، بعد إصابتها بأزمة نفسية، فيما يقيم طفليهما الصغيران مع عائلتها.