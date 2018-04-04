بصورة.. «بليتشر ريبورت» يسخر من مانشستر سيتي بعد ثلاثية ليفربول

سخر الحساب الرسمي لشبكة «بليتشر ريبورت»- أحد أشهر المواقع المتخصصة في الأخبار الرياضية العالمية- من نتيجة اللقاء الذي يجري الآن، بين فريقي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، ومانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا.



ونشر حساب الشبكة- على «فيسبوك»- صورة، تجمع الثلاثي "محمد صلاح جناج ليفربول، وروبرتو فيرمينو مهاجم الفريق، وساديو مانيه لاعب الوسط"، حيث ظهرا فيها وكأنهما لاعبي موسيقى، وكُتِبَ فوق الصورة: «كرة القدم الـ"هيفي ميتال" قد عادت».



والـ"هيفي ميتال" هو نوع من أنواع الموسيقى، يمتاز بقوته وحريته من القيود.



يذكر أن ليفربول أحرز 3 أهداف في شباك مانشستر سيتي خلال شوط المباراة الأول، بتوقيع "محمد صلاح وساديو مانيه وأليكس تشامبرلين".