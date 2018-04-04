حجز رئيس تحرير «مصر العربية» لحين ورود تحريات الأمن الوطني

أمرت النيابة العامة، برئاسة المستشار هاني صالح، رئيس نيابة الدقي بحجز عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، 24 ساعة، وطلبت تحريات الأمن الوطني، وكلفت مباحث قسم الدقي بعرضه صباح باكر على النيابة برفقة التحريات.



ووصل صبري، صباح الأربعاء، لمقر محكمة شمال الجيزة بشارع السودان وسط حراسة أمنية مشددة، وبحضور عدد من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، والمحامين الحقوقيين.



وأعلنت وزارة الداخلية، فى وقت سابق، اليوم الأربعاء، تفاصيل ضبط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى، مؤكدة أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، أكدت أن عادل صبرى (56 عاما)، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى، أدار موقعًا إلكترونيًا تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكترونى) دون ترخيص بالمخالفة للقانون.



وأكدت الوزارة التحفظ على مقر الشركة تحت تصرف النيابة العامة وداخلها (38 جهاز حاسب آلى)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.