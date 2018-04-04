تدريب 63 من العاملين بـ«البيئة» على مهارات الاتصال والتفاوض

أعلن الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، تنفيذ 3 دورات تدريبية بإجمالي 63 متدربًا من العاملين بوزارة البيئة في مجالات «مهارات الاتصال والتفاوض الفعال» وبرنامج تدريب المدربين TOT وبرنامج العمل الجماعي.



وتفقد محمد شهاب، رئيس جهاز شئون البيئة، قطاع التدريب، اليوم، للتعرف على إمكانيات القطاع من قاعات وفنادق وإعاشة للمتدربين، ضمن رغبة الجهاز في تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية التي يقوم بها القطاع لصالح وزارة البيئة.

