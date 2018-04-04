سيشن «المعمرات» أفضل صور لعام 2018
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لسيشن تصوير لأحد المعمرات.
ووفقًا لموقع المصورة «sue Bryce» فقد فازت بأفضل صور لها، كما أنها اختيرت كمقدمة لمسابقة «The Portrait Masters 2018».
اليك الصور..
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لسيشن تصوير لأحد المعمرات.
ووفقًا لموقع المصورة «sue Bryce» فقد فازت بأفضل صور لها، كما أنها اختيرت كمقدمة لمسابقة «The Portrait Masters 2018».
اليك الصور..
بدأت الكاتدرائية المرقسية فى العباسية، استعداداتها لاحتفالات عيد القيامة المجيد من خلال التكثيفات الأمنية المشددة بمحيطها. ورصدت «الدستور» فى جولة لها اللمسات الأخيرة من مرحلة الترميم للكاتدرائية، ...
افتتحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، معرض الربيع السنوي للزهور ونباتات الزينة ومنتجات التربية الزراعية، الذى نظمته مدارس التعليم العام الثانوي والإعدادي والابتدائي بكافة ...