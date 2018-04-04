محافظ البحر الأحمر يشهد فعاليات مؤتمر «الجديد في الجراحة»

شهد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، فعاليات مؤتمر قسم الجراحة العامة كلية طب قنا الرابع للجراحة والمناظير والأورام تحت عنوان «الجديد في الجراحة من أجل رعاية طبية أفضل»، والذي يقام بمدينة الغردقة في الفترة من 4 إلى 6 أبريل في حضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، وبمشاركة نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بكليات الطب بمختلف جامعات مصر.



وأكد عبدالله أن المحافظة تسعى للارتقاء بمستوى الجودة الصحية لأهالينا ورفع كفاءة المنظومة الصحية عن طريق عمل البروتوكول مع وزارة الصحة وكليات الطب بالجامعات التوفير الأطباء من كافة الأقسام بمدن المحافظة.



وناقش المؤتمر التطورات الحديثة في مجالات الجراحة العامة والمناظير والأورام وللعمل على الاحتكاك وتبادل الخبرات والمعرفة بين الأجيال المختلفة لمصلحة المرضى بمختلف محافظات الجمهورية، كما يناقش الجديد في جراحات الجهاز الهضمي وجراحات القنوات المرارية، كذلك الاتجاهات الحديثة في مجال زراعة الكبد وجراحات الأورام.

