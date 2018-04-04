القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 10:09 م

البيت الأبيض يكشف موعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
وائل خورشيد
dostor.org/2117540

أصدر البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن المهمة العسكرية للقضاء على تنظيم «داعش» في سوريا، مشيرًا في بيانه إلى أن المهمة ستنتهي بمجرد القضاء على التنظيم.

وقال البيت الأبيض، في بيانه، إن المهمة العسكرية للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا شارفت على الانتهاء وذلك باقتراب القضاء على التنظيم بشكل كامل، حسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة وشركاءها ملتزمون بالقضاء على ما تبقى من وجود تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل التشاور مع حلفائها وأصدقائها بشأن الخطط المستقبلية، كما تتوقع العمل من أجل السلام من دول أخرى في المنطقة وخارجها، بالإضافة إلى الأمم المتحدة لضمان القضاء الدائم على التنظيم الإرهابي.

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