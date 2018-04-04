عاجل.. «معتقل» يجبر طائرة ليبية على تغيير مسارها

قالت مصادر ليبية، إن طائرة تابعة الخطوط الجوية الليبية، أقلعت من مطار قرطاج الدولي بتونس متوجهة إلى مطار معيتيقة- تأخرت عن موعدها، اليوم، بسبب مطالبة سجين سابق مفرج عنه من معتقل «جوانتانامو» بعدم النزول في مطار معيتيقة، والهبوط في مطار مصراتة.



كان موقع «ذي إنترسيبت» الأمريكي كشف قبل أيام عن إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على ترحيل السجين الليبي السابق في المعتقل سيئ السمعة، عمر خليفة محمد، بعد قضائه 14 سنة في السجن، وتم إرساله إلى السنغال قبل عامين، على أن يعود لأمريكا، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية قد تخلت عن التزاماتها عند إطلاق سراح خليفة، وأبلغته مذكرة سنوية مكتوبة باللغة العربية سلمتها السلطات السنغالية إليه يوم الأربعاء الماضي، أن مدة إقامته المسموح بها في البلاد قد انتهت وأنه سيتم ترحيله إلى ليبيا في 3 أبريل.