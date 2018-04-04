«عليا الحج» تطالب «الخارجية» بالتدخل لحل أزمة «تساهيل»

كشف هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة اليوم أوصى بضرورة مخاطبة الخارجية السعودية من خلال نظيرتها المصرية لوقف العمل بنظام البصمة الإلكترونية للمعتمرين والاكتفاء بالبصمة التى يقوم بها المعتمرون عند دخولهم إلى المنافذ السعودية.



وأضاف «أمين»، لـ«الدستور»، أن اللجنة العليا والغرفة ووزارة السياحة تابعت خلال الفترة الماضية، وقد أنشأت الغرفة غرفة عمليات لمتابعة أزمة البصمة الإلكترونية والعمل على حل الأزمات التي تواجه الشركات سواء عدم التمكن من أخذ مواعيد من شركة «تساهيل» للحصول على البصمة الإلكترونية كما هناك متابعة مع القنصليات السعودية لإنهاء التأشيرات، موضحًا أنَّ القنصلية السعودية بالإسكندريه تمكنت من إنهاء ٧ آلاف جواز حصل أصحابها على التأشيرات كما تم التغلب على مشكلة عدم ظهور اسم الوكيل السعودي التابع للشركات على التأشيرة.

