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الثقافة
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:31 م

رئيس دار الكتب: أسعى لاستعادة الريادة.. وسأتسلم مهام عملي الثلاثاء

هشام عزمي
هشام عزمي
حسام الضمراني
dostor.org/2117509

قال الدكتور هشام محمود عزمي، رئيس مجلس إدارة هيئة دار الكتب والوثائق القومية، إنه يسعى إلى استعادة الدار لريادتها في الشرق الأوسط.

وأضاف «عزمي» في أول تصريح له، عقب قرار ندبه إلى رئاسة الدار، أن ملامح العمل ستتضح عقب تسلم المهام رسميًا، ابتداءً من الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن خططه تهدف في المقام الأول إلى بذل مزيد من الجهود لاستعادة عراقة دار الكتب والوثائق، لأنها تمثل تاريخ وتراث مصر، كما تكتسب أهميتها من عبق التاريخ المصري.

وأصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، قرارًا بندب الدكتور هشام محمود عزمي، أستاذ ورئيس قسم المكتبات بجامعة القاهرة، للعمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لمدة عام من تاريخ صدور القرار.

ووجهت عبدالدايم الشكر للدكتور أحمد الشوكي، رئيس الهيئة السابق، وقالت إنه أدى دوره على أكمل وجه في الفترة السابقة، متمنية له التوفيق.

يذكر أن الدكتور هشام محمود عزمي تولى عدة مناصب أكاديمية في دول عربية، وطوّر مكتبات على المستويين المحلي والعربي، وهو عضو بجمعيات مهنية عدّة منها (نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات - الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف - جمعية المكتبات المتخصصة - جمعية المكتبات الأمريكية - جمعية المكتبات البريطانية - الاتحاد الدولي للمكتبات التليفزيونية - اللجنة الفنية لتطوير دار الكتب المصرية - اللجنة الفنية لتطوير المكتبة المركزية بجامعة القاهرة وغيرها)، وعمل مستشارًا لعدة جهات منها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومركز الإسكندرية للكتاب والوسائط الثقافية، كما ساهم في تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة.

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