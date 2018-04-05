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الخميس 05/أبريل/2018 - 03:51 ص

دراسة: «التدخين» يُسبب السمنة!

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مارسيل نظمي
dostor.org/2117508

«التدخين ضار بالصحة ويسبب الوفاة».. عبارة تتكر دائمًا وتثبت صحتها يومًا بعد يوم، حيث كشفت دراسة أميركية جديدة، عن أن المدخنين أكثر عرضة لزيادة الوزن مقارنة بأولئك الذين لا يدخنون، فهم يستهلكون يوميًا 200 سعرة حرارية أكثر، وهو ما يخالف الاعتقاد السائد لدى كثيرين بأن التدخين يخفض الوزن.

وأشارت الدارسة، التي أجرتها جامعتي "ييل" و"فيرفيلد" الأميركيتين، ونشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن الأشخاص الذين يدخنون يأكلون كميات أقل مقارنة بغيرهم، إلا أنهم يستهلكون طعامًا غير صحيًا.

وقارن الباحثون بين تعداد السعرات الحرارية، التي يستهلكها 5293 شخصًا، ووجدوا أن المدخنين بشكل يومي يتناولون 200 سعرة حرارية أكثر من غير المدخنين، وبمعدل 2.02 سعرة حرارية لكل جرام، بينما يصل استهلاك غير المدخنين لـ1.79 سعرة حرارية لكل جرام من الطعام.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن جاكلين فيرناريلي من جامعة "فيرفيلد"، والتي أشرفت على الدراسة قولها: «يعتمد المدخنون على أنظمة غذائية كثيفة الطاقة، أي أنهم يستهلكون كميات أقل من الطعام يحتوي على سعرات حرارية عالية، بينما يميل غير المدخنين إلى استهلاك كميات أكبر من الطعام يحتوي على سعرات حرارية أقل».

وكشفت الدراسة بناءً على استبيان آراء المشاركين فيها، عن أن المدخنين لا يلتزمون غالبًا بالتوصيات الغذائية والصحية المقدمة إليهم، كضرورة تناول الخضراوات والفاكهة، وتقل عندهم احتمالات تناول وجبات غذائية متوازنة، ولا يكترثون باتباعهم نمط حياة صحي.

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