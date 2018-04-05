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الخميس 05/أبريل/2018 - 04:42 ص

ممثل أكشن شهير يروى تجربته مع «الاكتئاب»: «لا يميز بين الناس»

دوين جونسون
دوين جونسون
مارسيل نظمي
dostor.org/2117500

تميز المصارع والممثل الأميركي الشهير دوين جونسون، بأدواره المميزة في أفلام الأكشن التي تصوره وكأنه خارق لايعرف الضعف، لكن خلف الكاميرات الأمر مختلف، حيث أكد في حديث له أن الاكتئاب لا يعرف التمييز بين أحد وأخر.

وأوضح الممثل الشهير في مقابلة مع صحيفة "صنداي إكسبريس"، كيف كافح الاكتئاب وكيف حاولت والدته الانتحار بعدما طردا من مسكنهما.

وأضاف "جونسون"، 45 عاما، أن والدته خرجت من سيارتها عند التقاطع 65 في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي ومشت نحو سيارات كانت تقترب منها قبل أن يمسك بها ويسحبها من كتفها.

كما كشف عن أنه مر بفترة عصيبة عندما أنهت إصاباته حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا، ذلك قبل أن يتحول جونسون إلى لعب المصارعة، وبدأ التمثيل عام 2000.

ولفت جونسون إلى أنه ووالدته تعالجا، مضيفا: «ولكننا دائمًا نبذل أقصى ما بوسعنا للاعتناء عندما نجد أشخاصًا آخرين يشعرون بالألم».

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