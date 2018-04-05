«فسيخك بإيدك».. أبرز المعلومات عن المبادرة الجديدة

في إطار سعي الدولة للقضاء على الغش ومحاربة أنواع الفساد أطلقت مديرية الطب البيطري في محافظة دمياط مبادرة "فسيخك بأيدك"؛ للتأكيد على صحة وجودة الفسيخ المصنوع بالمنزل؛ لمواجهة المخاطر التي تنتج من الفسيخ المتداول بالأسواق، وقد عرض "المبادرة"، طريقة عمل الفسيخ المنزلي.



وتأتي خطوات عمل الفسيخ المنزلي كالتالي:ــ



1- يصنع الفسيخ من سمك البوري الطازج وسليم بالنظر داخل الخياشيم والتأكد من لونها الوردي.



2- يغسل السمك جيدًا وتنظف الخياشيم بإدخال المياه بها.



3- يترك السمك ليصفى السوائل التي بداخله لمدة 8 ساعات.



4- يوضع السمك بطريقة أفقية حتى يتم التأكد من أنه تم التخلص تمامًا من الدم والسوائل.



5- يُملح السمك بملح خشن ممزوج بشطة وكركم بنسبة 3 ملاعق كبيرة، وملح خشن وربع ملعقة شطة وربع كركم لكل سمكة.



6- تحشى الخياشيم بخليط الملح والشطة، ويملح باقي السمك بنفس الطريق، ثم نضع باقي الكمية التي تبقت فوق وأسفل وبجانب السمكة.



7- يوضع السمك بداخل عدة أكيس حتى لا تخرج الرائحة وغلق كل كيس جيدًا؛ لضمان عدم دخول أي هواء نهائيًا له.



8- يحفظ سمك البوري المملح "الفسيخ" في مكان جاف تمامًا، مع الحرص على تقليب لفة السمك أكثر من مرة، وكل فترة حتى نتأكد من توزيع الملح على جميع أجزاء الفسيخ.



9- تختلف مدة التمليح التي يصبح الفسيخ بعدها معدًا للأكل حسب حجم السمكة ودرجة حرارة الجو.



وبهذا يكون طريقة عمل الفسيخ مضمونة، وتأتي هذه المبادرة قبيل الاحتفال بأعياد الربيع، وتأكيدًا على صحة وجودة الفسيخ المصنوع بالمنزل؛ لمواجهة المخاطر التي تنتج من الفسيخ المتداول بالأسواق.