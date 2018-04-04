«الأموال العامة» تستأنف على إخلاء سبيل المتهمة بالاتجار في البشر

تقدمت نيابة الأموال العامة باستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، بإخلاء سبيل آيات.ح المتهمة بالرشوة وسرقة عقود زواج والاتجار بالبشر، بكفالة 1000 جنيه.



حددت المحكمة جلسة غد، الخميس، للبت فى استئناف النيابة على إخلاء سبيل المتهمة.



صدر قرار إخلاء سبيل المتهمة بعضوية المستشارين حسن حسين وعصام يحيى ووليد محمد صيرة، وأمانة سر ياسر عبدالعاطى وعبدالمسيح فل وهانى حمودة.



وأسندت نيابة الأموال للمتهمة آيات حسين أمام، موظفة بمكتب توثيق عقود زواج الأجانب بوزارة العدل، فى القضية رقم 625 لسنه 2018 حصر أموال عامة، تهمة الرشوة واختلاس وسرقة عقود زواج الأجانب من المصريات، والاتجار فى البشر بتسهيل زواج الأجانب بالقاصرات المصريات ومن ثم سرقة عقود الزواج الخاصة بهن.