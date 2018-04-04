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اقتصاد
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:02 م

رئيس «جرين جروب» للمشروعات الزراعية: صادرات القطاع تضاعفت بعد التعويم

إيهاب صلاح
إيهاب صلاح
هويدا سعيد
dostor.org/2117486

أكد الدكتور إيهاب صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة «جرين جروب» للمشروعات الزراعية، أن الصادرات المصرية فى القطاع الزراعى، تضاعفت خلال العام الماضى، بعد زوال الصدمة السلبية الناتجة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، معتبرًا أن قرارات تحرير سعر الصرف، كانت ضرورية رغم قسوتها.
وأوضح صلاح فى حواره لـ«الدستور»، أن الاستثمار فى القطاع الزراعى، يعانى من عدة مشكلات، تتمثل فى صعوبة وبطء الإجراءات الحكومية، وعدم وجود سياسات واضحة لضبط الأسعار.

■ كيف تقيّم حال الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية؟
- الاقتصاد المصرى مر بكثير من الأزمات فى السنوات الماضية، وما وصلنا له كان نتيجة لتراكمات، لذا قامت الحكومة بوضع برنامج للإصلاح الاقتصادى، واتخذت كثيرًا من القرارات الصعبة والجريئة، التى أثرت على المواطن البسيط، لكنها كانت ضرورية ومهمة، وأتت فى إطار رؤية مستقبلية واضحة، من أجل بناء مصر، والدليل على ذلك، الكم الهائل من المشروعات الضخمة التى أنجزت فى وقت قصير.
■ كيف تنظر إلى مستقبل القطاع فى ظل إجراءات الإصلاح؟
- الوضع الحالى بدأ فى التحسن، فمع فتح باب التصدير للمحاصيل والفاكهة والخضر بشكل أكبر، حققت بعض المنتجات الزراعية مثل العنب والتفاح أرباحًا جيدة، ولم تهبط أسعارها إلى بعد انتهاء موسم التصدير.
وبشكل عام، أتوقع أن تسير الأمور نحو الأفضل، فى ظل اهتمام الدولة بزيادة الرقعة الزراعية، وتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، وبدء تمليك الأراضى الجديدة للشباب، مع الاهتمام بتحسين جودة المنتجات الزراعية، وتوفير الأسمدة، وحل بعض المشكلات المزمنة التى عانينا منها، طيلة السنوات الماضية.
■ ما أهم المشكلات التى تواجه القطاع فى الوقت الحالى؟
- القطاع يعانى كثيرًا بسبب غياب الدعم للزراعات الاستراتيجية، مثل القصب والبنجر والأرز والقمح والذرة، كما يعانى الفلاحون بسبب مشكلات المياه، فعلى سبيل المثال، يطلب المسئولون من الفلاحين تقنين زراعة الأرز، لأنه كثيف الاستهلاك للماء، ويتجاهلون زراعة الموز، التى تستهلك أضعافه.
كما أن الجمعيات الزراعية أصبحت مجرد اسم، وتعانى من غياب المرشدين الزراعيين، وعدم متابعة المحاصيل، كما نعانى من ارتفاع أسعار الإيجارات للأراضى الزراعية، وعدم توافر أماكن تخزين تابعة للدولة، لبعض السلع مثل البصل والبطاطس، مع زيادة الأسمدة غير المرخصة فى السوق.
■ ما سبب زيادة هذا النوع من الأسمدة؟
- السبب هو ارتفاع أسعار الأسمدة الجيدة بشكل مبالغ فيه، ما سبب ضررًا كبيرًا للفلاح، بسبب ارتفاع التكاليف، فالشركات تحدد أسعارها بحرية، فيقع الفلاح فريسة لأطماعهم، ولا يمكن حل المشكلة إلا بزيادة أسعار بعض المحاصيل، أو دعم الفلاح بشكل مباشر، بدلًا من دعم الأسمدة، على حسب الحيازة، المعمول به حاليًا.
■ هل يعنى هذا أن أوضاع الفلاحين فى تدهور؟
- الوضع سيئ جدًا، فالفلاح أصبح غير آمن فى الزراعة، ولا يضمن ربحه، فبدأ فى تأجير أرضه، أو بيعها، أو البناء عليها، خاصة فى ظل نقص السيولة لدى التجار الذين لا يسددون مستحقات الفلاح حين شراء منتجاته، ووجود مجموعات تشترى منه منتجاته بأقل الأسعار، وتبيعها بأكبر ربح ممكن، دون مراعاة أحواله.
■ كيف يمكن حل هذه المشكلات من وجهة نظرك؟
- الدولة لا بد أن تتدخل فى إنتاج الأسمدة الأساسية مثل الآزوت والبوتاسيوم والفوسفات، وهو ما بدأت فيه القوات المسلحة مؤخرًا، ولكن على أجهزة الدولة الإنتاج بشكل أكبر لحل الأزمات، والبدء فى تصدير اليوريا والنترات بشكل كبير لتحقيق فوائض تصديرية كبيرة، مع تدشين جهاز خاص لمساعدة المصدرين.
■ لماذا لا يحقق القطاع الخاص ذلك؟
- القطاع الخاص كعازف الكمان أو المايسترو، فى حفلة زراعية كبيرة، بمعنى أنه يحتاج لتوفير الشروط الملائمة للعمل أولًا، فبسبب شروط الاستثمار القاسية فى قطاع الزراعة، يلجأ الجميع، مستوردين ومنتجين وتجارًا، إلى التحايل على الحكومة.
■ ما حجم الاستثمارت فى القطاع الزراعى فى الوقت الحالى؟
- من الصعب تحديدها بشكل قاطع، مع تزايد أعداد الشركات العاملة فى السوق، وتنوع المنتجات، والتغير الدائم فى مساحات الأراضى المخصصة لبعض المحاصيل، بالإضافة إلى تعدد المدخلات الزراعية، واختلافها.
■ ما أهم النقاط التى تقترحون تنفيذها لحل مشكلات القطاع؟
- لكى يحدث الانضباط فى السوق الزراعية، لا بد من اتفاق الحكومة مع القطاع الخاص، وعمل لجان مشتركة لحل المشكلات، وتسهيل الإجراءات، ونحن نطالب كمستثمرين زراعيين بعمل بطاقة استيرادية، وعدم تعطيل الإجراءات، ولا نمانع من دفع مبالغ تأمين كبيرة، لكن فى المقابل نطالب بعدم تأخر البطاقة الاسترادية، وعدم ربطها بشرط وجود سجل ضريبى لا يقل عن ٥ ملايين جنيه.
كما نواجه عدة مشكلات أثناء تسجيل المواد الفعالة فى وزارة الزراعة، بسبب زيادة رسوم التسجيل، وطول فترات الانتظار، وتأخير الشحنات فى الموانئ، بسبب بطء إجراءات الفحص الفنى والأمنى، كما نعانى بسبب عدم توافر مراكز التحاليل فى المحافظات.
■ ما خطتكم فى الفترة المقبلة؟
- نحن فى شركة «جرين جروب»، نهدف بشكل كبير إلى توفير النفقات على الفلاح، عبر توفير أنواع جيدة من الأسمدة، واستبدال الأسمدة غير العضوية بأخرى عضوية من السماد الطبيعى، لتحسين جودة المنتجات، بالإضافة إلى الاستغناء عن المبيدات غير الآمنة، التى تسبب أضرارًا كبيرة للمحاصيل، وتتسبب فى حظر استيراد بعض المنتجات المصرية، كما نستثمر فى وضع حلول لبعض المشكلات الزراعية مثل الفيروسات، وتساقط الفاكهة، وغيره من الأمراض التى تسبب خسائر مادية كبيرة للفلاحين والشركات.

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