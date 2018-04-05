القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
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الخميس 05/أبريل/2018 - 04:39 ص

منها علاج «نزلات البرد».. 8 فوائد مذهلة لـ«الزنجبيل»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مارسيل نظمي
dostor.org/2117485

يعرف مشروب الزنجبيل بفائدته في التخسيس وحرق الدهون الزائدة، لكن هذه واحدة فقط من الفوائد التي تساعد في الحفاظ على الصحة العامة وعلاج لبعض الأمراض الموسمية ومن بين الأسباب التي تجعلك تضعي الزنجبيل على قائمة مشروباتك اليومية:

- يساعد على علاج نزلات البرد والأنفلونزا، ويساعد على التدفئة في الشتاء وتنشيط الدورة الدموية بالجسم.

- يعالج تقلصات والتهابات المعدة والحد من الرغبة في القيء.

- تناول كوب من مشروب الزنجبيل يعمل على علاج الصداع والتهابات المفاصل والآلم الناتجة عن الدورة الشهرية.

- يتميز الزنجبيل بخصائص فعالة في التخفيف من الشد العضلي الناتجة من التمرينات الرياضية.

- في حالة الشعور بالانتفاخ وامتلاء المعدة، فإن الزنجبيل مشروب سحري؛ لزيادة الهضم وتخليص الجسم من الغازات.

- يٌساعد مشروب الزنجبيل على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

- "الزنجبيل" مفيد لعلاج مشكلات الجهاز التنفسي، مثل "السعال"، فتناول مشروب الزنجبيل الدافئ يعمل على توسيع الرئتين وإذابة البلغم وعلاح الكحة.

- يعمل كمقوي طبيعي للجهاز المناعي للجسم بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والتي تساعد على قتل البكتيريا.

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