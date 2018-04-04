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اقتصاد
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:02 م

النفط يقلّص خسائره عند التسوية بعد هبوط مفاجئ بالمخزونات

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
dostor.org/2117484

قلّص النفط من خسائره عند تسوية تعاملات، الأربعاء، بعد الهبوط المفاجئ في المخزونات الأمريكية.

كان الذهب الأسود تعرض إلى خسائر ملحوظة عقب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين حول فرض تعريفات جمركية في اتجاه بدأته واشنطن لتقليص عجزها التجاري، لكنه تمكن من التخلص من بعض هذه الخسائر على خلفية الهبوط المفاجئ في حجم المخزونات الأمريكية من النفط إضافة إلى تراجع مخزونات البنزين.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 مارس الماضي مقارنة مع توقعات كانت تشير إلى صعود قدره 1.1 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه، هبطت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 1.1 مليون برميل، أما فيما يتعلق بالإنتاج الأمريكي من الخام، فصعد بمقدار 27 ألف برميل يوميًا مسجلًا مستوى قياسيا جديدا على صعيد الإنتاج الأسبوعي.

وأنهى سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مايو الجلسة متراجعأً بنسبة 0.2% أو ما يعادل 14 سنتًا ليغلق عند مستوى 63.37 دولار للبرميل.

وتراجع سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم يونيو بأكثر من 0.1% ليسجل 68.02 دولار للبرميل.

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