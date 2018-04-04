القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
محافظات
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:02 م

تشغيل «13 ميكروباص» لخدمة سكان مدينة أسيوط الجديدة

تشغيل «13 ميكروباص»
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2117483

أعلن المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن أنه تمت الموافقة على تشغيل 13 ميكروباصا من المدينة إلى موقف الأزهر وأبنوب والبدارى، بالإضافة لـ20 تعمل بالفعل من المدينة وإلى الأزهر تسهيلا لحركة المواطنين من وإلى المدنية وباقى مراكز المحافظة والعكس.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدورى، اليوم، مع بعض أهالى مدينة أسيوط الجديدة، بحضور بعض التنفيذيين بالجهاز، لمناقشة وحل بعض المشكلات بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أن الاجتماع تطرق لمناقشة مشكلة زيادة عدد الكلاب الضالة بالشوارع، وسيتم التنسيق مع الطب البيطرى والصحة لبحث حل تلك المشكلة بطريقة آمنة.

وأضاف أنه تم التصريح بصيانة رصف وإنارة بعض الشوارع الفرعية وتوفير صناديق قمامة بالناطق التى لا يوجد بها وتقديم خطة لتوصيل الغاز الطبيعى لهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى بعض المقترحات الإيجابية من سكان المدينة لتطوير وتنمية المدينة وجعلها جاذبة من ضمنها مصنع غزل ونسيج يخدم شباب المدينة، وطالب الأهالى بوضع كاميرات مراقبة فى الشوارع وأيضا تسهيل إجراءات دفع فواتير المياه.

تشغيل «13 ميكروباص» لخدمة سكان مدينة أسيوط الجديدة
تشغيل «13 ميكروباص» لخدمة سكان مدينة أسيوط الجديدة
تشغيل «13 ميكروباص» لخدمة سكان مدينة أسيوط الجديدة
تشغيل «13 ميكروباص» لخدمة سكان مدينة أسيوط الجديدة
تشغيل «13 ميكروباص» لخدمة سكان مدينة أسيوط الجديدة
الآن

تشديدات أمنية حول المطرانيات الكبرى استعدادًا لاحتفالات عيد القيامة

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

حسام البدري يوافق على رحيل «إكرامي»

عودة الابن الضال.. الدستور تكشف أسرار بيان توبة «أولتراس أهلاوى»

الأكثر قراءة

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

والد «مريم» يؤكد: «تنازلنا عن القضية.. اخترت راحتها»

أول رد من «خارجية البرلمان» على إعلان أسرة «مريم» تنازلها عن التحقيق

ألبومات الصور

مؤتمر بطولة الأهلي الدبلوماسية

استعدادات الكاتدرائية لاستقبال عيد القيامة المجيد (صور)

بالصور.. افتتاح معرض الربيع السنوى للزهور بالبحيرة

بالصور.. «ابدأ بنفسك» شعار المهرجان الرياضي للجامعات بأسيوط

نجم الساعة

الدبلوماسى.. كل شىء عن أسامة نقلى المرشح سفيرًا للسعودية بالقاهرة

الأكثر قراءة

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

والد «مريم» يؤكد: «تنازلنا عن القضية.. اخترت راحتها»

أول رد من «خارجية البرلمان» على إعلان أسرة «مريم» تنازلها عن التحقيق

كشكول

جمال عبدربه عضوا بمجلس محصلي ومنتجي الحاصلات الزراعية

وزير الزراعة الأسبق: مصر تواجه خطر حتمى فى الأمن الغذائي

قطاعات العلوم الإنسانية بمؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وانطلاق"

وكيل آداب عين شمس: نسعي لتحقيق توجه الجامعة نحو العالمية

الأمير نايف آل سعود: جامعة عين شمس زاخرة بالعلماء فى شتى المجالات

الأمصار

خروج «محمد صلاح» من مباراة مانشستر سيتي بسبب الإصابة

الإعلان عن موعد أول انتخابات محلية مصرية منذ 2008

السعودية تمول ترميم جامع الزيتونة التاريخي في تونس

روسيا: الخارجية البريطانية حذفت تغريدة تحدد مصدر السم في قضية سكريبال

الشوط الأول.. محمد صلاح «يرد الروح» لليفر ويساهم في ثلاثية تاريخية

منوعات

«دراسة»: الإفلاس في منتصف العمر يرتبط بالوفاة المبكرة

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

بالصور.. فتاة أمريكية تتحول إلى «باربي»

ولاد الكار

محمود عوض.. حكاية «عندليب» سلب قلمُهُ عقل المريدين.. «تحليل-1»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك