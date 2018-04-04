تشغيل «13 ميكروباص» لخدمة سكان مدينة أسيوط الجديدة

أعلن المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن أنه تمت الموافقة على تشغيل 13 ميكروباصا من المدينة إلى موقف الأزهر وأبنوب والبدارى، بالإضافة لـ20 تعمل بالفعل من المدينة وإلى الأزهر تسهيلا لحركة المواطنين من وإلى المدنية وباقى مراكز المحافظة والعكس.



جاء ذلك خلال اجتماعه الدورى، اليوم، مع بعض أهالى مدينة أسيوط الجديدة، بحضور بعض التنفيذيين بالجهاز، لمناقشة وحل بعض المشكلات بالمدينة.



وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أن الاجتماع تطرق لمناقشة مشكلة زيادة عدد الكلاب الضالة بالشوارع، وسيتم التنسيق مع الطب البيطرى والصحة لبحث حل تلك المشكلة بطريقة آمنة.



وأضاف أنه تم التصريح بصيانة رصف وإنارة بعض الشوارع الفرعية وتوفير صناديق قمامة بالناطق التى لا يوجد بها وتقديم خطة لتوصيل الغاز الطبيعى لهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى بعض المقترحات الإيجابية من سكان المدينة لتطوير وتنمية المدينة وجعلها جاذبة من ضمنها مصنع غزل ونسيج يخدم شباب المدينة، وطالب الأهالى بوضع كاميرات مراقبة فى الشوارع وأيضا تسهيل إجراءات دفع فواتير المياه.