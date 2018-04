«بيانو وباليه» عرض مزدوج بساقية الصاوي بحضور سفير جورجيا

شهد مسرح الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء اليوم، حفلًا مزدوجًا لعرض بيانو وباليه، بحضور سفير جورجيا في القاهرة.



وبدأ الحفل بصعود الفنان «ديفيد إيدجر» على مسرح قاعة الحكمة ليقدم لهواة الموسيقى الكلاسيكية مقطوعات موسيقية مميزة منها (Mendelson، presto وSchubert، empromptu e flat major وTchaikovsky Barkarolla (the seasons) وTchaikovsky polonaise from opera Evgenii Onegin).



وتخللت مقطوعاته الموسيقية عروض باليه متميزة للباليرينة نينو ديفيد منها Schubert، empromptu e flat major وvariation from la Esmeralda وthe dying swan وvariation from harlequinade، وختم الحفل بعرض جمع الأب وابنته معًا وهو Schubert.