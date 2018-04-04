القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
اقتصاد
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:01 م

ماهر أبوجبل يكتب: هل يكون تسعير المنتجات ضمن حلول أزمات السوق؟

ماهر أبوجبل
ماهر أبوجبل
dostor.org/2117481

السوق المصرية منذ ثورة يناير، تمر بالكثير من الترهلات، أدت للعديد من المشاكل، كانت فيها متأثرة بالصعوبات الاقتصادية التى تمر بها المنطقة خارجيًا من ناحية، وعدم اتزانها داخليًا من ناحية أخرى، وهو ما أنتج الكثير من الفجوات التى تصعب التحليل الدقيق للموقف.
فلا توجد ثوابت تستطيع من خلالها تبرير أحداث وقرارات تحدث حولك يمكننا من خلالها وضع استراتيجيات واضحة لإدارة هذه السوق العشوائية التى يتذاكى فيها الكل على الكل. وإثر ذلك، كان لزامًا على الدولة أن تتدخل بإصدار سلسلة من القوانين مع اتخاذ قرارات لضبط هذه السوق لتوحيد المعايير التى من خلالها تتمكن كل أطراف المنظومة من وضع استراتيجيات مختلفة من خلال طريق واضح للجميع، نستطيع من خلاله أن نحقق أحلامنا دون أن نجور على أحلام الغير. كان من بين ذلك، القرار رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ الصادر بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٧ من وزير التموين بخصوص إلزام الجميع بإعلان أسعار البيع للمستهلك على جميع السلع بشكل واضح على المنتجات.
لذلك، أدعو جميع زملائى فى الشركات المختلفة، أن نكون مُبادرين فى دراسة الموقف الحالى ووضع استراتيجية واضحة لإعلان الأسعار على المنتجات للمستهلك مع وضع نسب خصم مناسبة لكل من تاجر التجزئة والموزع والوكيل. هذا سيفتح لنا المزيد من الأفكار التسويقية الجديدة التى نستطيع من خلالها مراقبة السوق، مع وضع المزيد من الحوافز التسويقية لكل تاجر على حدة، مع تمكننا من وضع حوافز حقيقية لأول مرة فى تاريخ السوق المصرية، تمكننا من التواصل المباشر مع المستهلك النهائى لتحفيزه على شراء المنتجات الخاصة بنا.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ أقل من شهرين

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

الآن

الباز: أحمد خالد توفيق ليس مقدسًا.. وتسييس جثته خطأ (فيديو)

تشديدات أمنية حول المطرانيات الكبرى استعدادًا لاحتفالات عيد القيامة

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

حسام البدري يوافق على رحيل «إكرامي»

الأكثر قراءة

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

والد «مريم» يؤكد: «تنازلنا عن القضية.. اخترت راحتها»

أول رد من «خارجية البرلمان» على إعلان أسرة «مريم» تنازلها عن التحقيق

ألبومات الصور

مؤتمر بطولة الأهلي الدبلوماسية

استعدادات الكاتدرائية لاستقبال عيد القيامة المجيد (صور)

بالصور.. افتتاح معرض الربيع السنوى للزهور بالبحيرة

بالصور.. «ابدأ بنفسك» شعار المهرجان الرياضي للجامعات بأسيوط

نجم الساعة

الدبلوماسى.. كل شىء عن أسامة نقلى المرشح سفيرًا للسعودية بالقاهرة

الأكثر قراءة

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

والد «مريم» يؤكد: «تنازلنا عن القضية.. اخترت راحتها»

أول رد من «خارجية البرلمان» على إعلان أسرة «مريم» تنازلها عن التحقيق

كشكول

جمال عبدربه عضوا بمجلس محصلي ومنتجي الحاصلات الزراعية

وزير الزراعة الأسبق: مصر تواجه خطر حتمى فى الأمن الغذائي

قطاعات العلوم الإنسانية بمؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وانطلاق"

وكيل آداب عين شمس: نسعي لتحقيق توجه الجامعة نحو العالمية

الأمير نايف آل سعود: جامعة عين شمس زاخرة بالعلماء فى شتى المجالات

الأمصار

خروج «محمد صلاح» من مباراة مانشستر سيتي بسبب الإصابة

الإعلان عن موعد أول انتخابات محلية مصرية منذ 2008

السعودية تمول ترميم جامع الزيتونة التاريخي في تونس

روسيا: الخارجية البريطانية حذفت تغريدة تحدد مصدر السم في قضية سكريبال

الشوط الأول.. محمد صلاح «يرد الروح» لليفر ويساهم في ثلاثية تاريخية

منوعات

«دراسة»: الإفلاس في منتصف العمر يرتبط بالوفاة المبكرة

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

بالصور.. فتاة أمريكية تتحول إلى «باربي»

ولاد الكار

محمود عوض.. حكاية «عندليب» سلب قلمُهُ عقل المريدين.. «تحليل-1»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك