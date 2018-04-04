ماهر أبوجبل يكتب: هل يكون تسعير المنتجات ضمن حلول أزمات السوق؟

السوق المصرية منذ ثورة يناير، تمر بالكثير من الترهلات، أدت للعديد من المشاكل، كانت فيها متأثرة بالصعوبات الاقتصادية التى تمر بها المنطقة خارجيًا من ناحية، وعدم اتزانها داخليًا من ناحية أخرى، وهو ما أنتج الكثير من الفجوات التى تصعب التحليل الدقيق للموقف.

فلا توجد ثوابت تستطيع من خلالها تبرير أحداث وقرارات تحدث حولك يمكننا من خلالها وضع استراتيجيات واضحة لإدارة هذه السوق العشوائية التى يتذاكى فيها الكل على الكل. وإثر ذلك، كان لزامًا على الدولة أن تتدخل بإصدار سلسلة من القوانين مع اتخاذ قرارات لضبط هذه السوق لتوحيد المعايير التى من خلالها تتمكن كل أطراف المنظومة من وضع استراتيجيات مختلفة من خلال طريق واضح للجميع، نستطيع من خلاله أن نحقق أحلامنا دون أن نجور على أحلام الغير. كان من بين ذلك، القرار رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ الصادر بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٧ من وزير التموين بخصوص إلزام الجميع بإعلان أسعار البيع للمستهلك على جميع السلع بشكل واضح على المنتجات.

لذلك، أدعو جميع زملائى فى الشركات المختلفة، أن نكون مُبادرين فى دراسة الموقف الحالى ووضع استراتيجية واضحة لإعلان الأسعار على المنتجات للمستهلك مع وضع نسب خصم مناسبة لكل من تاجر التجزئة والموزع والوكيل. هذا سيفتح لنا المزيد من الأفكار التسويقية الجديدة التى نستطيع من خلالها مراقبة السوق، مع وضع المزيد من الحوافز التسويقية لكل تاجر على حدة، مع تمكننا من وضع حوافز حقيقية لأول مرة فى تاريخ السوق المصرية، تمكننا من التواصل المباشر مع المستهلك النهائى لتحفيزه على شراء المنتجات الخاصة بنا.

