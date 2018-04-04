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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:01 م

والد «مريم» يؤكد: «تنازلنا عن القضية.. اخترت راحتها»

مريم
مريم
سارة شلبي
dostor.org/2117479

أكد مصطفى عبدالسلام، والد الطالبة المصرية «مريم»، التي توفيت في بريطانيا، تنازل الأسرة عن القضية ليتمكن من دفن جثة ابنته.

وقال «عبدالسلام» لـ«الدستور»: «اخترت راحة بنتي».

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