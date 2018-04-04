والد «مريم» يؤكد: «تنازلنا عن القضية.. اخترت راحتها»

بالصور.. افتتاح معرض الربيع السنوى للزهور بالبحيرة

افتتحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، معرض الربيع السنوي للزهور ونباتات الزينة ومنتجات التربية الزراعية، الذى نظمته مدارس التعليم العام الثانوي والإعدادي والابتدائي بكافة ...