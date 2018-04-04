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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:00 م

ياسر عطية يكتب: أهمية البوتاسيوم لأشجار الفاكهة

ياسر عطية
ياسر عطية
dostor.org/2117478

للبوتاسيوم فوائد كبيرة فى نمو وإثمار أشجار الفاكهة، فيما تصاب تلك الأشجار بعدة أمراض، تظهر أعراضها بنقص البوتاسيوم، وهو ما يمكن علاجه عبر عدة خطوات.
١- يلعب دورًا رئيسًا فى زيادة حجم الخلايا لأنه يرتبط مع الجبريلين فى زيادة مطاطية وليونة جدر الخلايا.
٢- يعمل كمرافق إنزيمى للإنزيمات المسئولة عن اختزال النترات وبناء البروتين.
٣- يساعد على تكوين سيقان وثمار جيدة للأشجار.
٤- له دور مهم فى المحتوى المائى داخل النبات حيث يزيد من امتصاص الجذور للماء ويقلل من النتح.
٥- يحدث اتزانا مائيا داخل خلايا النبات.
٦- له دور مهم فى تكوين الضغط الأسموزى بالخلايا مما يعطى قدرة للنبات على مقاومة الملوحة.
٧- يزيد من مناعة أشجار الفاكهة ضد بعض الأمراض.
٨- يزيد من قدرة أشجار الفاكهة على مقاومة البرودة.
٩- يعادل التأثير السيئ لزيادة كل من النتروجين والكالسيوم.
١٠- يلعب على انتقال المواد الكربوهيدراتية والسكريات من الأوراق إلى الثمار.
١١- يعمل على زيادة حجم وجودة الثمار.
١٢- يلعب دورا هاما فى الانقسام الطبيعى للخلايا.
أعراض نقص البوتاسيوم على أشجار الفاكهة
١- اصفرار واحتراق حواف الأوراق.
٢- صغر حجم الثمار وعدم نضجها.
٣- انخفاض نسبة السكر فى الثمار وعدم التلوين الجيد للثمار.
٤- تقزم الأشجار وقلة محتواها من المواد الكربوهيدراتية.
٥- ذبول فى الأوراق والثمار.
٦- قلة مقاومة الأشجار للبرودة وذلك لنقص المحتوى المائى فى النبات.
٧- زيادة امتصاص البوتاسيوم تؤدى إلى نقص امتصاص عنصر الماغنسيوم.
٨- تظهر أعراض نقص البوتاسيوم على الأوراق الكبيرة السفلية فى الأشجار.
علاج أعراض نقص البوتاسيوم على أشجار الفاكهة
١- تسميد الأرض بسلفات البوتاسيوم المعدل ١٥٠-٢٠٠كجمالفدان فى أثناء تجهيز الأرض.
٢- تسميد مع ماء الرى بمعدل مرة أسبوعيا بسماد سولوكية أو سولوكروس أو جاساسول بنسبة ٥٠٪.
٣- الرش الورقى بالأسمدة السائلة المحتوى على البوتاسيوم مثل كى تى إس بوتاسيوم سائل.
٤- التسميد بالأسمدة المركبة العالية البوتاسيوم مثل إن بى كى ٤٠٤٩ و٤٣٠١٢ و٤٢٦٦ و٤٠٥١٠.

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