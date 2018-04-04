ياسر عطية يكتب: أهمية البوتاسيوم لأشجار الفاكهة

للبوتاسيوم فوائد كبيرة فى نمو وإثمار أشجار الفاكهة، فيما تصاب تلك الأشجار بعدة أمراض، تظهر أعراضها بنقص البوتاسيوم، وهو ما يمكن علاجه عبر عدة خطوات.

١- يلعب دورًا رئيسًا فى زيادة حجم الخلايا لأنه يرتبط مع الجبريلين فى زيادة مطاطية وليونة جدر الخلايا.

٢- يعمل كمرافق إنزيمى للإنزيمات المسئولة عن اختزال النترات وبناء البروتين.

٣- يساعد على تكوين سيقان وثمار جيدة للأشجار.

٤- له دور مهم فى المحتوى المائى داخل النبات حيث يزيد من امتصاص الجذور للماء ويقلل من النتح.

٥- يحدث اتزانا مائيا داخل خلايا النبات.

٦- له دور مهم فى تكوين الضغط الأسموزى بالخلايا مما يعطى قدرة للنبات على مقاومة الملوحة.

٧- يزيد من مناعة أشجار الفاكهة ضد بعض الأمراض.

٨- يزيد من قدرة أشجار الفاكهة على مقاومة البرودة.

٩- يعادل التأثير السيئ لزيادة كل من النتروجين والكالسيوم.

١٠- يلعب على انتقال المواد الكربوهيدراتية والسكريات من الأوراق إلى الثمار.

١١- يعمل على زيادة حجم وجودة الثمار.

١٢- يلعب دورا هاما فى الانقسام الطبيعى للخلايا.

أعراض نقص البوتاسيوم على أشجار الفاكهة

١- اصفرار واحتراق حواف الأوراق.

٢- صغر حجم الثمار وعدم نضجها.

٣- انخفاض نسبة السكر فى الثمار وعدم التلوين الجيد للثمار.

٤- تقزم الأشجار وقلة محتواها من المواد الكربوهيدراتية.

٥- ذبول فى الأوراق والثمار.

٦- قلة مقاومة الأشجار للبرودة وذلك لنقص المحتوى المائى فى النبات.

٧- زيادة امتصاص البوتاسيوم تؤدى إلى نقص امتصاص عنصر الماغنسيوم.

٨- تظهر أعراض نقص البوتاسيوم على الأوراق الكبيرة السفلية فى الأشجار.

علاج أعراض نقص البوتاسيوم على أشجار الفاكهة

١- تسميد الأرض بسلفات البوتاسيوم المعدل ١٥٠-٢٠٠كجمالفدان فى أثناء تجهيز الأرض.

٢- تسميد مع ماء الرى بمعدل مرة أسبوعيا بسماد سولوكية أو سولوكروس أو جاساسول بنسبة ٥٠٪.

٣- الرش الورقى بالأسمدة السائلة المحتوى على البوتاسيوم مثل كى تى إس بوتاسيوم سائل.

٤- التسميد بالأسمدة المركبة العالية البوتاسيوم مثل إن بى كى ٤٠٤٩ و٤٣٠١٢ و٤٢٦٦ و٤٠٥١٠.

