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اقتصاد
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:59 م

رئيس «إيفرجرو» للأسمدة المتخصصة: على الدولة تحرير أسعار السوق

المهندس محمد الخشن
المهندس محمد الخشن
هويدا سعيد
dostor.org/2117477

طالب المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة «إيفرجرو» للأسمدة المتخصصة، بتحرير أسعار السوق المحلية، وإعادة هيكلة منظومة التوزيع، بجانب تغيير نظم الرى وطريقة الاستهلاك، وعودة دور الجمعيات التعاونية مع اتباع نظم الرى الحديثة.
وأكد «الخشن»، فى حوار مع «الدستور»، أنه على الحكومة تغيير سياستها تجاه صناعة الأسمدة بزيادة الحوافز الاستثمارية، وتوفير الأراضى والأدوات اللازمة للاستثمار فى الطاقة، بالإضافة إلى محاربة الروتين والبيروقراطية، معتبرًا الجهاز الإدارى للدولة «فى حاجة إلى ثورة». وأكد رئيس «إيفرجرو» أن الشركة ستنتهى خلال العام الجارى من تنفيذ توسعات كبيرة فى مجمع مصانع مدينة السادات للوصول بالطاقة الإنتاجية بسماد سلفات البوتاسيوم إلى ٣٨٠ ألف طن، ونحو ٦٠ ألف طن علف دواجن، لسد احتياجات مصر. وكشف عن أن حجم استثمارات الشركة حاليا يتخطى الـ٨ مليارات جنيه، لافتا إلى أنهم يستهدفون زيادة المبيعات بنهاية العام الجارى إلى أكثر من ٤ مليارات.

■ نبدأ من السوق المحلية.. ما تقييمك لحركة الاستهلاك والأسعار؟
- مصر لا تعانى أزمة فى الأسمدة، وإنتاجنا يكفى الاستهلاك، والأسعار تقترب من الأسوق العالمية، والفرصة متاحة أمام الدولة لتحرير الأسعار لمنع تلاعب السوق السوداء فى عمليات التوزيع، لأن الفارق بين السعرين العالمى والمحلى المدعوم لا يتعدى ٨٠٠ جنيه.
■ وهل ترى أن تحرير سعر الأسمدة هو الحل؟
- نعم، والوضع يتطلب حلولا جذرية لمنظومة التوزيع، كما قلت مصر ليست لديها أزمة إنتاج، لأنه يفوق الاستهلاك بكثير.
لكن تحرير الأسعار لا بد أن يشمل مدخلات ومخرجات الصناعة مع تعويض الفلاح وليس دعم كل المحاصيل، لكن الاستراتيجية منها فقط، بجانب تغيير نظم الرى وطريقة الاستهلاك، وعودة دور الجمعيات التعاونية مع اتباع نظم الرى الحديثة.
كل هذا ضرورى حتى نقلص الفاقد الذى تصل نسبته إلى ٣٠٪ من الإنتاج المحلى الذى يبلغ ١٧ مليون طن سنويا مقابل نحو ٩ ملايين هو حجم الاستهلاك المحلى.
■ وما مطالبك من الدولة والسياسة الاستثمارية لحل المشكلة؟
- على الحكومة تغيير سياستها تجاه صناعة الأسمدة وزيادة الحوافز بالقطاع الحيوى بفتح الاستثمارات، طبقا للمؤشرات العالمية.
أما الاستثمارات الحالية فلا بد النظر إلى منظومة التوزيع وإعادة هيكلتها، كى تغطى أنحاء الجمهورية، لأن بنوك التنمية الزراعية والتعاونيات ليس لها وجود فى الأراضى الصحراوية، مما يدفع المستثمرين للشراء من السوق السوداء وبأسعار تسهم فى رفع الأسعار على المزارعين الصغار.
■ بشكل عام.. ما تقييمك وتوقعاتك للاقتصاد المصرى؟
- مصر ستشهد تقدما كبيرا فى المرحلة المقبلة، وأكبر دليل أن ما جرى إنجازه خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى يفوق بكثير ما حدث فى ١٠ سنوات سابقة.
ونحن ندعم بقوة كل خطط الحكومة الرامية إلى إصلاح وضع الاقتصاد، لكنى أطالب فى الوقت نفسه الحكومة بمراعاة الصناعة.
وأتوقع تضاعف حجم الاستثمارات ومعدلات النمو والتصدير بشكل كبير، ولا بد من وقوف الجميع بجانب الدولة فى هذه الظروف الصعبة، واستغلال كل المقومات والفرص التى تمتلكها مصر حتى يستعيد الاقتصاد عافيته.
مصر تمتلك العديد من محاور التنمية مثل محور قناة السويس ومشروع استصلاح ٥ ملايين فدان، وممر التنمية من الإسكندرية إلى أسوان الذى سيخلق ظهيرا استثماريا جديدا فى صحراء مصر، بالإضافة الى تنمية سيناء.
■ وكيف ترى الإصلاحات التى تتخذها الدولة فى القطاعين العام والخاص؟
- هذه الإصلاحات ستسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ونتمنى من الحكومة سرعة إصدار القوانين وإعادة تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، وهو ما سيعمل على تحسن وضعية الاقتصاد.
وأرى أن نمو الدولة والاقتصاد مرتبط ارتباطا وثيقا بوجود قطاع خاص قوى ودولة تحترم قوانينها وعقودها، لأنه ليس من المعقول أن يبرم المستثمر عقدًا مع الحكومة، ويفاجأ بعدها بإلغاء هذا العقد وضياع استثمارات بملايين الجنيهات، لذا على الحكومة ضرورة الاستمرار فى سياسات الإصلاح والتطوير والعمل على القضاء على الفساد ومكافحته بشتى الطرق حتى ينصلح مناخ الاستثمار فى مصر.
■ وبماذا تنصح الحكومة لتحفيز الاستثمار والقطاع الخاص؟
- عليها توفير الأراضى الصناعية والأدوات اللازمة للاستثمار فى الطاقة، بالإضافة إلى محاربة الروتين والبيروقراطية، لأن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى ثورة.
فلاتزال مشكلة نقص الأراضى قائمة، وفكرة الشباك الموحد معطلة، وهذه مشاكل أحبطت القطاع الخاص، ناهيك عن هروب الكثير من الاستثمارات، بسبب عدم وجود الأراضى الصالحة.
■ وماذا عن قرار رفع أسعار الفائدة؟
- أصعب قرار جرى اتخاذه فى الإصلاح الاقتصادى، وأرى أنه عائق كبير جدا للصناعة.
■ وعلى وجه التحديد.. ما مشاكل قطاع الزراعة؟
- مصر ليست لديها ثقافة توفير مياه الرى، لذلك يجب إلغاء نظام الغمر وتحويله إلى التنقيط أو الرش، كما أن عملية جمع المحصول تجرى بطريقة تقليدية وقديمة، وأقترح إنشاء شركات فى كل القرى والمحافظات تكون مسئولة عن التجميع.
■ وماذا عن حلول شركة «إيفرجرو» لسوق الأسمدة؟
- نعمل طبقًا لاستراتيجية حديثة وعالمية، وهى اتباع نظام الأسمدة الحديثة وليست التقليدية، فبرنامج «إيفرجرو» يسعى إلى تقليل نسبة الفاقد، لأننا من أكثر الدول المستهلكة فى العالم، بسبب نظم الرى القديمة والغمر.
والأسمدة كاملة الذوبان هى المنتج الرئيسى للشركة، وننتج منها نحو ٨٠ ألف طن سلوفات بوتاسيوم من إجمالى ١٥٠ ألف طن حجم الاستهلاك، لسد الاحتياجات من الأسمدة.
■ هل من منتجات جديدة ستطرحها الشركة فى السوق المحلية؟
- ستنتهى خلال العام الجارى من تنفيذ توسعات كبيرة فى مجمع مصانع مدينة السادات للوصول بالطاقة الإنتاجية بسماد سلفات البوتاسيوم إلى ٣٨٠ ألف طن، ودى كالسيوم فوسفيت إلى ٦٠ ألف طن سنويًا، كما سترفع الاستثمارات الجديدة إنتاج المجموعة من حمض الكبريتيك إلى ٦٠٠ طن يوميًا، بالإضافة إلى إنتاج نحو ٦٠ ألف طن علف دواجن، ستعمل على سد مساحة كبيرة من احتياجات مصر من غذاء الدواجن.
بجانب ذلك، ستضيف هذه الاستثمارات نحو ١٩٠ ألف طن سنويًا من كالسيوم الكلورايد المستخدم فى عمليات حفر آبار البترول والغاز مقابل ٩٠ ألف طن حاليًّا.
■ ما حجم مبيعات المجموعة حاليا؟
- نستهدف زيادة مبيعات الشركة بنهاية العام الجارى إلى أكثر من ٤ مليارات، بدعم من خطوط الإنتاج الجديدة، ولدينا سياسة بيع جيدة تعتمد على إجراء مسح دورى على سوق الأسمدة، للتعرف على حركة الأسواق، وتوعية الفلاح بكيفية الاستخدام الأمثل، بالإضافة إلى التطلع لفتح مزيد من الأسواق الجديدة.
■.. وبالنسبة للصادرات؟
- سنصل بها إلى نحو ١٣٠ مليون دولار مقابل ٤٠ مليون دولار حاليًا، وذلك عبر خطة جديدة تعتمد بشكل رئيسى على الحفاظ على الأسواق التقليدية، بالإضافة إلى اقتحام أسواق جديدة. نحن نسعى بجانب الحفاظ على أسواق أوروبا وأمريكا والصين والمنطقة العربية كالسعودية والجزائر والمغرب، إلى اقتحام أسواق جديدة فى إفريقيا والتى تشهد نموا مرتفعا فى الطلب على الأسمدة المتخصصة، بالإضافة إلى الهند والبرازيل.
■ وإجمالا.. ما حجم استثمارات المجموعة فى السوق؟
- يتخطى ٨ مليارات جنيه، ونعتمد بشكل كبير على التمويل الذاتى، والاستفادة من الأرباح التى نحققها، ونرغب فى زيادة الحصة السوقية وتوفير جميع احتياجات مصر من السماد.
■ هل من فرصة لكم للاستثمار فى الأسمدة الآزوتية؟
- هناك هبوط فى أسعار الأسمدة الآزوتية عالميا، بسبب الفائض فى الإنتاج، كما أن الحديث عن السماح للمصانع باستيراد الغاز فى السوق المحلية أمر يصعب تنفيذه على أرض الواقع، لأنه يحتاج لتقنيات عالية وخدمات لوجستية لا تملك مصانع الأسمدة أو القطاع الخاص توفيرها، بالإضافة إلى عدم توافر أماكن التخزين وعدم جاهزية الموانئ لاستقبال الغاز المستورد، باختصار هذا ليس دور أصحاب المصانع، وليس حلًا جديًّا للمشكلة.


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