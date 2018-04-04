نرمين ماهر: قصة «الخروج عن النص» عن البطالة والفقر.. وإيراداته «مُرضية»

أعربت الفنانة نرمين ماهر عن سعادتها بردود فعل الجمهور على فيلم «الخروج عن النص»، ورضاها بالإيرادات التى حققها خلال الأيام الأولى من طرحه، معتبرة إياه «عملا يستحق المشاهدة، لما يحتويه من أحداث تتضمن عدة رسائل هامة للشباب». وقالت «نرمين» إنها تجسد فى الفيلم شخصية فتاة تُدعى «نهى»، وهى طموحة تحلم بأن تحقق الشهرة والنجاح فى مجال الفن والتمثيل، برغم من أنها فقيرة وتعيش حياة بسيطة للغاية، فضلا عن مواجهتها مشكلات عديدة مع خطيبها «نجاتى»، بسبب ظروفهما المادية الصعبة، التى تقف حائلًا بينهما وبين ارتباطهما وإتمام زيجتهما، وفى خلال تلك الفترة يرتكبان أفعالًا كثيرة خارجة عن المألوف.

وأضافت: «الفيلم يناقش قضية مهمة، وهى ضرورة بحث الشباب عن حلول لمختلف المشكلات التى يواجهونها فى حياتهم، من بطالة وفقر وغيرهما من الأزمات»، لافتة إلى تضمن العمل مجموعة من القصص المختلفة التى يجسدها كل فنان من المشاركين.

وأوضحت أن أحداث الفيلم تدور حول شابين من الأرياف يقصدان القاهرة لطلب الرزق، ويلتقيان فتاتين عن طريق الصدفة، ومع تطور الأحداث يقعان فى حبهما، وتسير المواقف فى إطار اجتماعى كوميدى، مضيفة: «يروى الفيلم جانبًا من معاناة الشباب فى مواجهة البطالة والفقر». وأشادت بصناع الفيلم والفنانين المشاركين به، خاصة أنهم «يتمتعون جميعًا بروح التعاون، ما سهل تصوير الفيلم»، حسب قولها.

«نرمين» لم تقلق من طرح الفيلم خلال موسم شم النسيم، فى ظل اقتراب حلول شهر رمضان، ما يلزم رفعه سريعًا من دور العرض السينمائى، وقالت: «العمل الجيد يستطيع تحقيق النجاح، مهما كانت الظروف». وأبدت الفنانة الشابة إعجابها بسوق السينما حاليًا، ورأت أن «السينما تمر بأفضل حالاتها خلال الوقت الحالى، خاصة بعد فترة اندلاع الثورة، وتشهد ازدهارًا كبيرًا وتنوعًا ملحوظًا فى الأعمال الفنية من كوميدى ودراما وأكشن ووطنية أيضًا، ما يعد سببًا كافيًا لإرضاء مختلف الأذواق الجماهيرية».