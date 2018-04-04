القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
فن
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:56 م

نرمين ماهر: قصة «الخروج عن النص» عن البطالة والفقر.. وإيراداته «مُرضية»

الفنانة نرمين ماهر
الفنانة نرمين ماهر
منار إبراهيم
dostor.org/2117473

أعربت الفنانة نرمين ماهر عن سعادتها بردود فعل الجمهور على فيلم «الخروج عن النص»، ورضاها بالإيرادات التى حققها خلال الأيام الأولى من طرحه، معتبرة إياه «عملا يستحق المشاهدة، لما يحتويه من أحداث تتضمن عدة رسائل هامة للشباب». وقالت «نرمين» إنها تجسد فى الفيلم شخصية فتاة تُدعى «نهى»، وهى طموحة تحلم بأن تحقق الشهرة والنجاح فى مجال الفن والتمثيل، برغم من أنها فقيرة وتعيش حياة بسيطة للغاية، فضلا عن مواجهتها مشكلات عديدة مع خطيبها «نجاتى»، بسبب ظروفهما المادية الصعبة، التى تقف حائلًا بينهما وبين ارتباطهما وإتمام زيجتهما، وفى خلال تلك الفترة يرتكبان أفعالًا كثيرة خارجة عن المألوف.
وأضافت: «الفيلم يناقش قضية مهمة، وهى ضرورة بحث الشباب عن حلول لمختلف المشكلات التى يواجهونها فى حياتهم، من بطالة وفقر وغيرهما من الأزمات»، لافتة إلى تضمن العمل مجموعة من القصص المختلفة التى يجسدها كل فنان من المشاركين.
وأوضحت أن أحداث الفيلم تدور حول شابين من الأرياف يقصدان القاهرة لطلب الرزق، ويلتقيان فتاتين عن طريق الصدفة، ومع تطور الأحداث يقعان فى حبهما، وتسير المواقف فى إطار اجتماعى كوميدى، مضيفة: «يروى الفيلم جانبًا من معاناة الشباب فى مواجهة البطالة والفقر». وأشادت بصناع الفيلم والفنانين المشاركين به، خاصة أنهم «يتمتعون جميعًا بروح التعاون، ما سهل تصوير الفيلم»، حسب قولها.
«نرمين» لم تقلق من طرح الفيلم خلال موسم شم النسيم، فى ظل اقتراب حلول شهر رمضان، ما يلزم رفعه سريعًا من دور العرض السينمائى، وقالت: «العمل الجيد يستطيع تحقيق النجاح، مهما كانت الظروف». وأبدت الفنانة الشابة إعجابها بسوق السينما حاليًا، ورأت أن «السينما تمر بأفضل حالاتها خلال الوقت الحالى، خاصة بعد فترة اندلاع الثورة، وتشهد ازدهارًا كبيرًا وتنوعًا ملحوظًا فى الأعمال الفنية من كوميدى ودراما وأكشن ووطنية أيضًا، ما يعد سببًا كافيًا لإرضاء مختلف الأذواق الجماهيرية».

اقرأ أيضًا
منذ يوم

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»

منذ يومين

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

منذ 3 أيام

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ 3 أيام

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

منذ 3 أيام

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ 3 أيام

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

الآن

تشديدات أمنية حول المطرانيات الكبرى استعدادًا لاحتفالات عيد القيامة

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

حسام البدري يوافق على رحيل «إكرامي»

عودة الابن الضال.. الدستور تكشف أسرار بيان توبة «أولتراس أهلاوى»

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

والد «مريم» يؤكد: «تنازلنا عن القضية.. اخترت راحتها»

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

أول رد من «خارجية البرلمان» على إعلان أسرة «مريم» تنازلها عن التحقيق

ألبومات الصور

مؤتمر بطولة الأهلي الدبلوماسية

استعدادات الكاتدرائية لاستقبال عيد القيامة المجيد (صور)

بالصور.. افتتاح معرض الربيع السنوى للزهور بالبحيرة

بالصور.. «ابدأ بنفسك» شعار المهرجان الرياضي للجامعات بأسيوط

نجم الساعة

الدبلوماسى.. كل شىء عن أسامة نقلى المرشح سفيرًا للسعودية بالقاهرة

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

والد «مريم» يؤكد: «تنازلنا عن القضية.. اخترت راحتها»

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

أول رد من «خارجية البرلمان» على إعلان أسرة «مريم» تنازلها عن التحقيق

كشكول

جمال عبدربه عضوا بمجلس محصلي ومنتجي الحاصلات الزراعية

وزير الزراعة الأسبق: مصر تواجه خطر حتمى فى الأمن الغذائي

قطاعات العلوم الإنسانية بمؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وانطلاق"

وكيل آداب عين شمس: نسعي لتحقيق توجه الجامعة نحو العالمية

الأمير نايف آل سعود: جامعة عين شمس زاخرة بالعلماء فى شتى المجالات

الأمصار

خروج «محمد صلاح» من مباراة مانشستر سيتي بسبب الإصابة

الإعلان عن موعد أول انتخابات محلية مصرية منذ 2008

السعودية تمول ترميم جامع الزيتونة التاريخي في تونس

روسيا: الخارجية البريطانية حذفت تغريدة تحدد مصدر السم في قضية سكريبال

الشوط الأول.. محمد صلاح «يرد الروح» لليفر ويساهم في ثلاثية تاريخية

منوعات

«دراسة»: الإفلاس في منتصف العمر يرتبط بالوفاة المبكرة

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

بالصور.. فتاة أمريكية تتحول إلى «باربي»

ولاد الكار

محمود عوض.. حكاية «عندليب» سلب قلمُهُ عقل المريدين.. «تحليل-1»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك