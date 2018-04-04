القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
فن
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:56 م

مخرج «الخروج عن النص»: «إيرادات أكتر من السبكى» مجرد «إيفيه»

المخرج حسن السيد
المخرج حسن السيد
منار إبراهيم
dostor.org/2117472

قال المخرج حسن السيد إن فكرة فيلم «الخروج عن النص» بدأت فى ٢٠١٦، واستغرق تصويره ما يقرب من أسبوعين، تعرضنا خلالهما للعديد من الصعوبات، بسبب تصوير معظم مشاهد العمل فى الشوارع، والسيطرة على اللوكيشن الخارجى، إلا أن ردود الأفعال على الفيلم أسعدتنا، بعد طرحه، رافضًا فى الوقت ذاته فكرة إدراج العمل تحت تصنيف الفئة العمرية لأكبر من ١٨ عامًا، مضيفا: «أولاد أشقائى شاهدوا العمل، ولم يخدش حياءهم، لخلوه من أى ألفاظ أو مشاهد خارجة».
وأرجع تأجيل الفيلم، أكثر من مرة، إلى انشغال المنتج بالعملية التسويقية، ورغبته فى طرح العمل فى الخارج، وتحديدًا فى ٧ دول خليجية.
وعن الجملة التى يقولها الفنان مراد فكرى فى الفيلم، وتم استغلالها فى البرومو الدعائى للفيلم: «بعون الله فيلمك هيحقق إيرادات أكتر من أفلام السبكى»، قال إنه لم يقصد بها أى «إساءة» لـ«السبكى»، وهى «مجرد إفيه ممثل». وأضاف: «مراد فكرى صديق شخصى للمنتج أحمد السبكى، وأكن كل الاحترام والتقدير للأخوين محمد وأحمد السبكى، اللذين أعتبرهما كيانًا كبيرًا لا يمكن مقارنته بأحد»، مختتمًا: «الجملة على سبيل المزاح ليس إلا».

اقرأ أيضًا
منذ يوم

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»

منذ يومين

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

منذ 3 أيام

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ 3 أيام

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

منذ 3 أيام

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ 3 أيام

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

الآن

الباز: أحمد خالد توفيق ليس مقدسًا.. وتسييس جثته خطأ (فيديو)

تشديدات أمنية حول المطرانيات الكبرى استعدادًا لاحتفالات عيد القيامة

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

حسام البدري يوافق على رحيل «إكرامي»

الأكثر قراءة

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

والد «مريم» يؤكد: «تنازلنا عن القضية.. اخترت راحتها»

أول رد من «خارجية البرلمان» على إعلان أسرة «مريم» تنازلها عن التحقيق

ألبومات الصور

مؤتمر بطولة الأهلي الدبلوماسية

استعدادات الكاتدرائية لاستقبال عيد القيامة المجيد (صور)

بالصور.. افتتاح معرض الربيع السنوى للزهور بالبحيرة

بالصور.. «ابدأ بنفسك» شعار المهرجان الرياضي للجامعات بأسيوط

نجم الساعة

الدبلوماسى.. كل شىء عن أسامة نقلى المرشح سفيرًا للسعودية بالقاهرة

الأكثر قراءة

عاجل.. إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

والد «مريم» يؤكد: «تنازلنا عن القضية.. اخترت راحتها»

أول رد من «خارجية البرلمان» على إعلان أسرة «مريم» تنازلها عن التحقيق

كشكول

جمال عبدربه عضوا بمجلس محصلي ومنتجي الحاصلات الزراعية

وزير الزراعة الأسبق: مصر تواجه خطر حتمى فى الأمن الغذائي

قطاعات العلوم الإنسانية بمؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وانطلاق"

وكيل آداب عين شمس: نسعي لتحقيق توجه الجامعة نحو العالمية

الأمير نايف آل سعود: جامعة عين شمس زاخرة بالعلماء فى شتى المجالات

الأمصار

خروج «محمد صلاح» من مباراة مانشستر سيتي بسبب الإصابة

الإعلان عن موعد أول انتخابات محلية مصرية منذ 2008

السعودية تمول ترميم جامع الزيتونة التاريخي في تونس

روسيا: الخارجية البريطانية حذفت تغريدة تحدد مصدر السم في قضية سكريبال

الشوط الأول.. محمد صلاح «يرد الروح» لليفر ويساهم في ثلاثية تاريخية

منوعات

«دراسة»: الإفلاس في منتصف العمر يرتبط بالوفاة المبكرة

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

بالصور.. فتاة أمريكية تتحول إلى «باربي»

ولاد الكار

محمود عوض.. حكاية «عندليب» سلب قلمُهُ عقل المريدين.. «تحليل-1»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك