مخرج «الخروج عن النص»: «إيرادات أكتر من السبكى» مجرد «إيفيه»

قال المخرج حسن السيد إن فكرة فيلم «الخروج عن النص» بدأت فى ٢٠١٦، واستغرق تصويره ما يقرب من أسبوعين، تعرضنا خلالهما للعديد من الصعوبات، بسبب تصوير معظم مشاهد العمل فى الشوارع، والسيطرة على اللوكيشن الخارجى، إلا أن ردود الأفعال على الفيلم أسعدتنا، بعد طرحه، رافضًا فى الوقت ذاته فكرة إدراج العمل تحت تصنيف الفئة العمرية لأكبر من ١٨ عامًا، مضيفا: «أولاد أشقائى شاهدوا العمل، ولم يخدش حياءهم، لخلوه من أى ألفاظ أو مشاهد خارجة».

وأرجع تأجيل الفيلم، أكثر من مرة، إلى انشغال المنتج بالعملية التسويقية، ورغبته فى طرح العمل فى الخارج، وتحديدًا فى ٧ دول خليجية.

وعن الجملة التى يقولها الفنان مراد فكرى فى الفيلم، وتم استغلالها فى البرومو الدعائى للفيلم: «بعون الله فيلمك هيحقق إيرادات أكتر من أفلام السبكى»، قال إنه لم يقصد بها أى «إساءة» لـ«السبكى»، وهى «مجرد إفيه ممثل». وأضاف: «مراد فكرى صديق شخصى للمنتج أحمد السبكى، وأكن كل الاحترام والتقدير للأخوين محمد وأحمد السبكى، اللذين أعتبرهما كيانًا كبيرًا لا يمكن مقارنته بأحد»، مختتمًا: «الجملة على سبيل المزاح ليس إلا».