راندا البحيرى: أحداث «الخروج عن النص» مشوقة.. وقادر على المنافسة

أعربت الفنانة راندا البحيرى عن سعادتها الشديدة بالتعاون مع فريق عمل فيلم "الخروج عن النص"، الذى توقعت أن «ينافس بقوة خلال موسم شم النسيم، لما يحتويه من أحداث مشوقة ورسالة هادفة، بجانب حالة الازدهار الواضحة التى تعيشها السينما المصرية».

وكشفت عن أنها تجسد شخصية فتاة تدعى «دنيا» تقطن فى منطقة شعبية، وتتعرض للعديد من الأحداث المؤلمة، التى تجعلها تيأس من الحياة، لكنها رغم ذلك تحاول «المعافرة» إلى أن تتعرض لـ«مفاجأة»، فى إطار تشويقى وغامض.

وأكدت أنها لم تتردد لحظة فى الموافقة على المشاركة بالفيلم، الذى تم ترشيحها للمشاركة فيه من قبل المؤلف والمنتج حسين أبوالدهب، والفنان محمد نجاتى، مضيفة: «عبرت عن إعجابى بسيناريو الفيلم فور قراءته، وقررت المشاركة فى العمل بأى طريقة».

وأشارت إلى تعرض فريق الفيلم لكثير من الصعوبات أثناء التصوير، بسبب ازدحام الشوارع، خاصة أن معظم أحداثه تم تصويرها كمشاهد خارجية، وتحديدًا فى منطقة «الحوامدية»، مضيفة: «كل المشاهد التى ظهرت فى العمل من معارك وسير فى الشوارع، حقيقية وطبيعية، ولم نستعن بديكورات خاصة أو استديوهات».

وعبرت «راندا» عن أملها فى أن ينال العمل إعجاب متابعيها، مشيدة بمخرجه حسن السيد، الذى وصفته بأنه «أبدع فى إخراج العمل فى أفضل صورة»، ومنتجه ومؤلفه حسين أبوالدهب، الذى «قدم سيناريو فيلم متميزا»، والفنانين المشاركين فيه: محمد نجاتى وتارا عماد ونرمين ماهر، وغيرهم.

وعن العمل مع شركة إنتاج جديدة فى الفيلم، قالت إنها مع فكرة تشجيع شركات الإنتاج الجديدة، خاصة إن كانت مثل شركة إنتاج «أبوالدهب»، المنتجة للفيلم، واصفة مسئوليها بأنهم يتمتعون بـ«الصدق والأمانة».

