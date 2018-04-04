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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:55 م

محمد نجاتي: «الخروج عن النص» بلا إسفاف.. ويتضمن «موعظة» للشباب

الفنان محمد نجاتى
الفنان محمد نجاتى
منار إبراهيم
dostor.org/2117469

أعرب الفنان محمد نجاتى عن سعادته بردود الفعل الأولية التى تلقاها على فيلم "الخروج عن النص"، منذ عرضه فى دور السينما، خاصة أنه راهن منذ قبوله العمل على فكرته ونجاحها بين الجمهور، معتبرًا أن الفيلم يعيد تقديمه بشكل مختلف عما قدمه من قبل فى السينما.
وكشف «نجاتى» عن أنه يجسد فى الفيلم شخصية مخرج سينمائى يسعى بكل السبل لإخراج عمل فنى يصبح علامة فارقة فى مشواره، ثم يقع فى غرام فتاة شعبية، ويستعين بها لأداء البطولة النسائية، لكنه يتعرض لأزمة مالية كبيرة تقلب حياته رأسا على عقب، فيتجه إلى الاتجار فى المخدرات، ثم يكتشف فى النهاية أن طريق الشر قصير.
وقال إنه فوجئ بتصنيف الفيلم ضمن الفئة العمرية «+١٨» من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، مضيفًا: «العمل لم يحتو على أى مشاهد إسفاف أو ألفاظ خارجة، ويحمل رسالة واضحة وموعظة للشباب، خاصة فى سن المراهقة، وكنت أتمنى عدم تصنيفه للكبار فقط».
واعتبر «نجاتى» ذلك التصنيف «مبالغا فيه» و«ظالمًا»، فى ظل أن الفيلم يتطرق لقضية مهمة، ولم يستحق ذلك لعدم احتوائه على أى مشاهد خارجة، مع حرصه هو شخصيًا على تقديم أفلامه لكل أفراد الأسرة، مشددًا فى الوقت ذاته على احترامه قرار الرقابة مهما كان.
وأضاف، متحدثًا عن تصنيف «+١٨»: «من الضرورى الفهم أن المشاهد الجريئة تجسيد لواقع نعيش به فى مجتمعنا، والكثير يشاهد الأفلام الأجنبية التى تحتوى على جرأة أكبر»، متوقعًا أن يعوق هذا التصنيف تحقيق إيرادات عالية، خاصة أنه «شاهد أطفالا كثيرين بدور العرض يريدون دخول الفيلم، وتم رفضهم بسبب التصنيف العمرى».
وأشار إلى أنه لم يواجه أى صعوبات خلال التصوير، فيما عدا بعض المشاهد الخارجية التى شهدت ازدحام الجمهور على فريق العمل، ما سبب بعض الإرهاق، لافتًا إلى أن كواليس الفيلم سيطرت عليها حالة من المرح وروح التعاون، ما ساهم فى التيسير على كامل طاقم التصوير.
وعبر «نجاتى» عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل، وعلى رأسهم المخرج حسن السيد، الذى «بذل مجهودًا كبيرًا لإخراج الفيلم بأحسن صورة»، والمؤلف والمنتج حسين أبوالدهب الذى «أبدع فى كتابة سيناريو رائع»، مضيفًا: «الإنتاج لم يبخل بشىء من تكاليف مالية ومعدات ضخمة وغيرهما من التجهيزات».

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