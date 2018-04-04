نجوم وصُنَّاع «الخروج عن النص»: جميع مشاهد الفيلم «حقيقية»

قال نجوم وصناع فيلم «الخروج عن النص»، المعروض حاليًا فى دور السينما، ضمن أفلام موسم شم النسيم، إن جميع مشاهده «حقيقية» وتم تصويرها فى الشارع، بعيدًا عن الاستديوهات المجهزة.

وأشاروا، فى حواراتهم مع «الدستور»، إلى أن الفيلم يتناول قضيتى البطالة والفقر وغيرهما من الأزمات التى يعانى منها الشباب، وطرق حلها، ويحذرهم من الوقوع فى طريق الشر نتيجة هذه الأزمات، معربين عن رضائهم بردود الفعل والإيرادات التى حققها الفيلم حتى الآن.



محمد نجاتى: بلا إسفاف.. ويتضمن «موعظة» للشباب

أعرب الفنان محمد نجاتى عن سعادته بردود الفعل الأولية التى تلقاها على الفيلم، منذ عرضه فى دور السينما، خاصة أنه راهن منذ قبوله العمل على فكرته ونجاحها بين الجمهور، معتبرًا أن الفيلم يعيد تقديمه بشكل مختلف عما قدمه من قبل فى السينما.

وكشف «نجاتى» عن أنه يجسد فى الفيلم شخصية مخرج سينمائى يسعى بكل السبل لإخراج عمل فنى يصبح علامة فارقة فى مشواره، ثم يقع فى غرام فتاة شعبية، ويستعين بها لأداء البطولة النسائية، لكنه يتعرض لأزمة مالية كبيرة تقلب حياته رأسا على عقب، فيتجه إلى الاتجار فى المخدرات، ثم يكتشف فى النهاية أن طريق الشر قصير.

وقال إنه فوجئ بتصنيف الفيلم ضمن الفئة العمرية «+١٨» من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، مضيفًا: «العمل لم يحتو على أى مشاهد إسفاف أو ألفاظ خارجة، ويحمل رسالة واضحة وموعظة للشباب، خاصة فى سن المراهقة، وكنت أتمنى عدم تصنيفه للكبار فقط».

واعتبر «نجاتى» ذلك التصنيف «مبالغا فيه» و«ظالمًا»، فى ظل أن الفيلم يتطرق لقضية مهمة، ولم يستحق ذلك لعدم احتوائه على أى مشاهد خارجة، مع حرصه هو شخصيًا على تقديم أفلامه لكل أفراد الأسرة، مشددًا فى الوقت ذاته على احترامه قرار الرقابة مهما كان.

وأضاف، متحدثًا عن تصنيف «+١٨»: «من الضرورى الفهم أن المشاهد الجريئة تجسيد لواقع نعيش به فى مجتمعنا، والكثير يشاهد الأفلام الأجنبية التى تحتوى على جرأة أكبر»، متوقعًا أن يعوق هذا التصنيف تحقيق إيرادات عالية، خاصة أنه «شاهد أطفالا كثيرين بدور العرض يريدون دخول الفيلم، وتم رفضهم بسبب التصنيف العمرى».

وأشار إلى أنه لم يواجه أى صعوبات خلال التصوير، فيما عدا بعض المشاهد الخارجية التى شهدت ازدحام الجمهور على فريق العمل، ما سبب بعض الإرهاق، لافتًا إلى أن كواليس الفيلم سيطرت عليها حالة من المرح وروح التعاون، ما ساهم فى التيسير على كامل طاقم التصوير.

وعبر «نجاتى» عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل، وعلى رأسهم المخرج حسن السيد، الذى «بذل مجهودًا كبيرًا لإخراج الفيلم بأحسن صورة»، والمؤلف والمنتج حسين أبوالدهب الذى «أبدع فى كتابة سيناريو رائع»، مضيفًا: «الإنتاج لم يبخل بشىء من تكاليف مالية ومعدات ضخمة وغيرهما من التجهيزات».



راندا البحيرى: أحداثه مشوقة.. وقادر على المنافسة

أعربت الفنانة راندا البحيرى عن سعادتها الشديدة بالتعاون مع فريق عمل الفيلم، الذى توقعت أن «ينافس بقوة خلال موسم شم النسيم، لما يحتويه من أحداث مشوقة ورسالة هادفة، بجانب حالة الازدهار الواضحة التى تعيشها السينما المصرية».

وكشفت عن أنها تجسد شخصية فتاة تدعى «دنيا» تقطن فى منطقة شعبية، وتتعرض للعديد من الأحداث المؤلمة، التى تجعلها تيأس من الحياة، لكنها رغم ذلك تحاول «المعافرة» إلى أن تتعرض لـ«مفاجأة»، فى إطار تشويقى وغامض.

وأكدت أنها لم تتردد لحظة فى الموافقة على المشاركة بالفيلم، الذى تم ترشيحها للمشاركة فيه من قبل المؤلف والمنتج حسين أبوالدهب، والفنان محمد نجاتى، مضيفة: «عبرت عن إعجابى بسيناريو الفيلم فور قراءته، وقررت المشاركة فى العمل بأى طريقة».

وأشارت إلى تعرض فريق الفيلم لكثير من الصعوبات أثناء التصوير، بسبب ازدحام الشوارع، خاصة أن معظم أحداثه تم تصويرها كمشاهد خارجية، وتحديدًا فى منطقة «الحوامدية»، مضيفة: «كل المشاهد التى ظهرت فى العمل من معارك وسير فى الشوارع، حقيقية وطبيعية، ولم نستعن بديكورات خاصة أو استديوهات».

وعبرت «راندا» عن أملها فى أن ينال العمل إعجاب متابعيها، مشيدة بمخرجه حسن السيد، الذى وصفته بأنه «أبدع فى إخراج العمل فى أفضل صورة»، ومنتجه ومؤلفه حسين أبوالدهب، الذى «قدم سيناريو فيلم متميزا»، والفنانين المشاركين فيه: محمد نجاتى وتارا عماد ونرمين ماهر، وغيرهم.

وعن العمل مع شركة إنتاج جديدة فى الفيلم، قالت إنها مع فكرة تشجيع شركات الإنتاج الجديدة، خاصة إن كانت مثل شركة إنتاج «أبوالدهب»، المنتجة للفيلم، واصفة مسئوليها بأنهم يتمتعون بـ«الصدق والأمانة».



المخرج حسن السيد: «إيرادات أكتر من السبكى» مجرد «إيفيه»

قال المخرج حسن السيد إن فكرة فيلم «الخروج عن النص» بدأت فى ٢٠١٦، واستغرق تصويره ما يقرب من أسبوعين، تعرضنا خلالهما للعديد من الصعوبات، بسبب تصوير معظم مشاهد العمل فى الشوارع، والسيطرة على اللوكيشن الخارجى، إلا أن ردود الأفعال على الفيلم أسعدتنا، بعد طرحه، رافضًا فى الوقت ذاته فكرة إدراج العمل تحت تصنيف الفئة العمرية لأكبر من ١٨ عامًا، مضيفا: «أولاد أشقائى شاهدوا العمل، ولم يخدش حياءهم، لخلوه من أى ألفاظ أو مشاهد خارجة».

وأرجع تأجيل الفيلم، أكثر من مرة، إلى انشغال المنتج بالعملية التسويقية، ورغبته فى طرح العمل فى الخارج، وتحديدًا فى ٧ دول خليجية.

وعن الجملة التى يقولها الفنان مراد فكرى فى الفيلم، وتم استغلالها فى البرومو الدعائى للفيلم: «بعون الله فيلمك هيحقق إيرادات أكتر من أفلام السبكى»، قال إنه لم يقصد بها أى «إساءة» لـ«السبكى»، وهى «مجرد إفيه ممثل». وأضاف: «مراد فكرى صديق شخصى للمنتج أحمد السبكى، وأكن كل الاحترام والتقدير للأخوين محمد وأحمد السبكى، اللذين أعتبرهما كيانًا كبيرًا لا يمكن مقارنته بأحد»، مختتمًا: «الجملة على سبيل المزاح ليس إلا».



نرمين ماهر: قصته عن البطالة والفقر.. وإيراداته «مُرضية»

أعربت الفنانة نرمين ماهر عن سعادتها بردود فعل الجمهور على الفيلم، ورضاها بالإيرادات التى حققها خلال الأيام الأولى من طرحه، معتبرة إياه «عملا يستحق المشاهدة، لما يحتويه من أحداث تتضمن عدة رسائل هامة للشباب». وقالت «نرمين» إنها تجسد فى الفيلم شخصية فتاة تُدعى «نهى»، وهى طموحة تحلم بأن تحقق الشهرة والنجاح فى مجال الفن والتمثيل، برغم من أنها فقيرة وتعيش حياة بسيطة للغاية، فضلا عن مواجهتها مشكلات عديدة مع خطيبها «نجاتى»، بسبب ظروفهما المادية الصعبة، التى تقف حائلًا بينهما وبين ارتباطهما وإتمام زيجتهما، وفى خلال تلك الفترة يرتكبان أفعالًا كثيرة خارجة عن المألوف.

وأضافت: «الفيلم يناقش قضية مهمة، وهى ضرورة بحث الشباب عن حلول لمختلف المشكلات التى يواجهونها فى حياتهم، من بطالة وفقر وغيرهما من الأزمات»، لافتة إلى تضمن العمل مجموعة من القصص المختلفة التى يجسدها كل فنان من المشاركين.

وأوضحت أن أحداث الفيلم تدور حول شابين من الأرياف يقصدان القاهرة لطلب الرزق، ويلتقيان فتاتين عن طريق الصدفة، ومع تطور الأحداث يقعان فى حبهما، وتسير المواقف فى إطار اجتماعى كوميدى، مضيفة: «يروى الفيلم جانبًا من معاناة الشباب فى مواجهة البطالة والفقر». وأشادت بصناع الفيلم والفنانين المشاركين به، خاصة أنهم «يتمتعون جميعًا بروح التعاون، ما سهل تصوير الفيلم»، حسب قولها.

«نرمين» لم تقلق من طرح الفيلم خلال موسم شم النسيم، فى ظل اقتراب حلول شهر رمضان، ما يلزم رفعه سريعًا من دور العرض السينمائى، وقالت: «العمل الجيد يستطيع تحقيق النجاح، مهما كانت الظروف». وأبدت الفنانة الشابة إعجابها بسوق السينما حاليًا، ورأت أن «السينما تمر بأفضل حالاتها خلال الوقت الحالى، خاصة بعد فترة اندلاع الثورة، وتشهد ازدهارًا كبيرًا وتنوعًا ملحوظًا فى الأعمال الفنية من كوميدى ودراما وأكشن ووطنية أيضًا، ما يعد سببًا كافيًا لإرضاء مختلف الأذواق الجماهيرية».