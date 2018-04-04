«الدستور» تكشف قصة «نسر الصعيد»: «رمضان» على خطى «كلبش» ضابط يتورط في قتل مسجون

اخترقت «الدستور» السياج الأمني المفروض حول كواليس مسلسل محمد رمضان الجديد «نسر الصعيد» والمقرر عرضه في السباق الرمضاني.



ويجسد رمضان في المسلسل شخصيتين، هما الأب «قناوي» وابنه الضابط «زين» ومع تطور الأحداث يقع الابن في صدام مع تاجر المخدرات «هتلر» الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب.



تبدأ الأحداث بالبحث في لغز مقتل الخادمة الخاصة بمنزل «هتلر»، ويحاول الضابط «زين» فك اللغز عن طريق لعب المخرج ياسر سامي بطريقة «الفلاش باك».



وخلال صدام «زين» مع «هتلر» يتورط الضابط في قتل مسجون بالحجز بعد شجار بينهما.



وأثبتت هذه القصة نجاحها في تجارب فنية سابقة مثل مسلسل «كلبش» لأمير كرارة، عندما تورط الضابط سليم الأنصاري في قتل محتجز بالقسم، وقدّم شخصية القتيل الفنان «محمود حجازي».



وخلال التحفظ على «زين» ودخوله السجن، يبدأ الصراع مع «هتلر» للثأر وإثبات البراءة بعد محاولات من سيد رجب للقضاء على رمضان وقتله.



ويتزوج «زين» من درة خلال أحداث المسلسل، لكنه سينفصل عنها ويتزوج الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.



وتجسد هاجر الشرنوبي دور زوجة «قناوي» شخصية الأب ويجسدها محمد رمضان، ورغم أن لديه أكثر من زوجة منهم وفاء عامر، إلا أن هاجر الشرنوبي هي والدة الضابط زين.



ويجسد الفنان محمد عز شخصية مختلفة لم يظهر بها في الدراما من قبل، حيث يلعب دور ابن سيد رجب المنطوي، ويتم اتهامه بقتل خادمة، حتى تثبت الحلقات الأخيرة براءته.