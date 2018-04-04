إلهام شاهين تعود من العمرة إلى «أهل العيب»

عادت الفنانة إلهام شاهين من الأراضى المقدسة، بعد أدائها العمرة، وقررت التفرغ لفيلميها الجديدين: «أهل العيب» الذى تعاقدت عليه قبل فترة، و«حظر تجوال» مع المخرج أمير رمسيس. ومن المقرر أن يبدأ تصوير «أهل العيب» خلال الأسابيع المقبلة، بعد انتهاء منتج العمل أحمد السبكى من أعماله التى تصور حاليا، وتفرغه للفيلم الذى تم تأجيله عدة سنوات بسبب اعتذار عدد من أبطاله عن عدم المشاركة. وتنتظر «إلهام» انتهاء المخرج الشاب أمير رمسيس من اختيار طاقم عمل «حظر تجوال» الذى كتبه قبل عدة أشهر، واختار لبطولته حتى الآن إلهام شاهين وأمينة خليل، ويدور فى يوم واحد فقط.

