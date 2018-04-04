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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 08:47 م

بالفيديو.. بسينما «3D» وكانجارو.. حديقة الحيوان تستعد للزوار

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
عبدالله هشام
dostor.org/2117462

شهدت حديقة الحيوان بالجيزة تطورات كثيرة؛ استعدادًا لاحتفالات المصريين بعيد شم النسيم، ما بين تهيئة الحديقة لاستقبال عشرات الآلاف خلال يوم الاثنين المقبل، بزيادة رقعة المساحات الخضراء وتوفير سبل الترفيه والراحة للزوار.

وقال اللواء الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الحديقة استعدت لاحتفال المصريين بشم النسيم من خلال عدة محاور، يعتمد المحور الأول على توفير عدة سبل لراحة الزوار من خلال زيادة أعداد منافذ بيع التذاكرلـ18 منفذًا؛ لتفادي الزحام، وتوفير كراسي لكبار السن والمعاقين، وقوات شرطية وحماية مدنية؛ لاحتواء أي مشاكل بالإضافة للحد من السرقة والتحرش.

وأضاف "رجائي"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن خطة تطوير الحديقة شملت تجديد المقاعد الخشبية وإنشاء أخرى مناسبة للتجمعات الأسرية للحد من افتراش الأهالي لأراضي الحديقة، بالإضافة إلى إعادة اصلاح 8 آبار بالحديقة وتطهير البرك والبحيرات، وإنشاء نوافير للمياه، وإنشاء دورات مياه جديدة لذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى فندقى مميز، ورفع منظومة النظافة، وإضافة مساحات جديدة وشتلات جديدة لتعويض الأشجار التى سقطت خلال الفترة الماضية.

وعن سبل الترفيه للأطفال، أوضح "رجائي" أن الحديقة أنشأت منطقة للألعاب على أعلى مستوى تشمل السيارات التصادمية وعددًا من الألعاب الكهربائية الحديثة، بالإضافة إلى إنشاء سينما ثلاثية (D3)، لأول مرة؛ لعرض أفلام تشويقية قصيرة للأطفال بأسعار تبدأ من 5 جنيهات، بالإضافة إلى تحديث خدمة تنقل داخل الحديقة بتوفير قطار صغير لنقل الأطفال، و2 طفطف لنقل الزوار داخل الحديقة.

وأوضح أن الحديقة أضافت حيوانات جديدة مثل (الدب الروسى والكانجارو الأحمر والمها العربى، والأخير هو حيوان مهدد بالانقراض، بالإضافة لبعض الطيور المتنوعة).

بالفيديو.. بسينما «3D» وكانجارو.. حديقة الحيوان تستعد للزوار
بالفيديو.. بسينما «3D» وكانجارو.. حديقة الحيوان تستعد للزوار
بالفيديو.. بسينما «3D» وكانجارو.. حديقة الحيوان تستعد للزوار
بالفيديو.. بسينما «3D» وكانجارو.. حديقة الحيوان تستعد للزوار
بالفيديو.. بسينما «3D» وكانجارو.. حديقة الحيوان تستعد للزوار
بالفيديو.. بسينما «3D» وكانجارو.. حديقة الحيوان تستعد للزوار
بالفيديو.. بسينما «3D» وكانجارو.. حديقة الحيوان تستعد للزوار
بالفيديو.. بسينما «3D» وكانجارو.. حديقة الحيوان تستعد للزوار
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