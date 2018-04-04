«علي بابا» يتفوق في إيرادات الأسبوع الأول

استطاع الفنان كريم فهمي أن يحقق مفاجأة كبيرة بفيلمه الجديد «علي بابا» من خلال الإيرادات الكبيرة التي حصدها خلال الأسبوع الأول، محققا إيرادات بلغت مليون جنيه و758 ألفا؛ ليصبح أعلى إيرادًا خلال الأسبوع.



وينافس الفيلم مجموعة من الأفلام المتواجدة منذ فترة مثل «رغدة متوحشة، وطلق صناعي، وعقدة الخواجة» بالإضافة إلى الوافدين الجدد في شم النسيم مثل «قسطي بيوجعني، ونورت مصر».



«علي بابا» من بطولة كريم فهمي وآيتن عامر ومحمد ثروت وصبري فواز وفراس سعيد، ومن إخراج وليد الحلفاوي.