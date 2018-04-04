القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 07:35 م

نشأت الديهي: إقالة رئيس تحرير «المصري اليوم» خلال ساعات (فيديو)

نشأت الديهي: إقالة
dostor.org/2117395

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن معلومات بقرب إقالة محمد السيد الصالح، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، بعد تناول الجريدة أخبار مغلوطة عن انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت قبل أيام.

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