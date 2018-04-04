نشأت الديهي: إقالة رئيس تحرير «المصري اليوم» خلال ساعات (فيديو)
كشف
الإعلامي نشأت الديهي، عن معلومات بقرب إقالة محمد السيد الصالح، رئيس تحرير جريدة
المصري اليوم، بعد تناول الجريدة أخبار مغلوطة عن انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت
قبل أيام.
كشف
الإعلامي نشأت الديهي، عن معلومات بقرب إقالة محمد السيد الصالح، رئيس تحرير جريدة
المصري اليوم، بعد تناول الجريدة أخبار مغلوطة عن انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت
قبل أيام.
بدأت الكاتدرائية المرقسية فى العباسية، استعداداتها لاحتفالات عيد القيامة المجيد من خلال التكثيفات الأمنية المشددة بمحيطها. ورصدت «الدستور» فى جولة لها اللمسات الأخيرة من مرحلة الترميم للكاتدرائية، ...
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